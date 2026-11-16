5 علامات تكشف تحول نزلة البرد إلى التهاب رئوي.. لا تتجاهلها

مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، قد يخلط كثيرون بين الأعراض المعتادة للعدوى التنفسية والعلامات التي تشير إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي، خاصة أن بعض الحالات قد تبدأ بأعراض بسيطة تشبه نزلات البرد، ثم تتطور إلى مضاعفات تستدعي التدخل الطبي.

وفي هذا السياق، يحذر، استشاري أمراض صدر، لـ«صدى البلد»، من تجاهل بعض الأعراض التي قد تشير إلى تطور العدوى ووصولها إلى الرئتين، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى التغيرات التي تطرأ على الحالة الصحية وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي عند ظهور علامات غير معتادة.

5 علامات تكشف تحول نزلة البرد إلى التهاب رئوي

هناك مجموعة من الأعراض التي تستدعي الانتباه عند الإصابة بنزلات البرد، ومن أبرزها:

1- ارتفاع درجة الحرارة واستمرار الحمى

ارتفاع درجة الحرارة بصورة ملحوظة، خاصة إذا استمرت الحمى عدة أيام أو عادت بعد تحسن الحالة، قد يكون مؤشرًا على وجود عدوى تحتاج إلى تقييم طبي، خصوصًا إذا صاحبها رعشة وتعرق شديد.

2- الكحة الشديدة والمستمرة

قد تتحول الكحة المصاحبة لنزلات البرد إلى سعال شديد ومستمر، وأحيانًا يكون مصحوبًا ببلغم، وقد يتغير لونه أو تظهر به آثار دم، وهو ما يستدعي الفحص الطبي لمعرفة السبب.

3- ضيق التنفس وصعوبة أخذ نفس عميق

يُعد ضيق التنفس من العلامات المهمة التي لا يجب تجاهلها، خاصة إذا شعر المريض بصعوبة في التنفس أثناء الحركة البسيطة أو أثناء الراحة، فقد يشير ذلك إلى تأثر وظائف الرئة.

4- ألم في الصدر مع السعال أو التنفس

قد يشعر المصاب بألم في الصدر يزداد عند السعال أو أخذ نفس عميق، نتيجة الالتهاب الذي قد يصيب الأنسجة المحيطة بالرئة.

5- الإرهاق الشديد والضعف العام

الشعور بإجهاد غير معتاد، وفقدان الشهية، والضعف العام، قد يصاحب الالتهاب الرئوي، كما يمكن أن يظهر الارتباك أو التغير المفاجئ في الوعي لدى كبار السن.

من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي؟

تزداد احتمالات الإصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي لدى بعض الفئات، أبرزها:

الأطفال الصغار، خاصة أقل من 5 سنوات.

كبار السن، خصوصًا من تجاوزوا 65 عامًا.

مرضى الربو والأمراض الصدرية المزمنة.

مرضى القلب والسكري.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

المدخنون.

كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بالعدوى التنفسية ومضاعفاتها من خلال الاهتمام بغسل اليدين بانتظام، وتجنب مخالطة المصابين قدر الإمكان، والابتعاد عن التدخين، والحرص على التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

ومن الضروري عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، لأن نزلات البرد غالبًا ما تكون ناتجة عن فيروسات، والمضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية.