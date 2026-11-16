رفع كفاءة الإنارة وتجميل كورنيش النيل وإزالة الإشغالات بكوم أمبو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، برئاسة اللواء سمير البلاصى جهودها الميدانية للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

رفع كفاءة الإنارة العامة

تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالطريق الممتد من ترعة كاسل حتى قرية سبيل مكى بنطاق قرية الكفور بالتعاون مع قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لتحسين مستوى الإضاءة وتيسير حركة المواطنين .

تجميل كورنيش النيل



وفى حي غرب، تجرى أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل من خلال مسئولى الحدائق لإزالة الأفرع المتداخلة التى قد تحجب الرؤية ، وتحقيق السيولة البصرية وإضفاء مظهر جمالي وحضارى على الكورنيش .

حملات لإزالة الإشغالات وتمهيد الطرق

وفى حى شرق ، شنت حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور حيث تم رفع فروشات الخضروات من أمام أحد البنوك الوطنية ، ومن أمام المنازل ومداخل العقارات ، عقب توجيه التنبيهات اللازمة للبائعين الجائلين بضرورة الإلتزام بعدم إشغال حرم الطريق، حفاظاً على حق المواطنين في المرور بحرية وأمان ، كما شملت الجهود تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالتعاون مع الحملة الميكانيكية لتحسين حالتها وتيسير حركة المواطنين والمركبات .