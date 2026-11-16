حوافز للمصدرين.. روشتة برلمانية لزيادة منتجات التصدير

أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تنويع المنتجات والأسواق التصديرية يمثل خطوة محورية لتنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

وشددت " أبو زيد" خلال تصريحات لها على ضرورة تطوير الصناعة المحلية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المواصفات العالمية، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، مع تقديم حوافز للمصدرين وتسهيل إجراءات التصدير.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطه

وأكدت عضو النواب على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل التوريد العالمية، كونها ركيزة أساسية لزيادة قاعدة المصدرين وتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات.



جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف إحداث نقلة في منظومة دعم الصادرات المصرية، من خلال تنويع المنتجات المصدرة والتوسع في الأسواق الخارجية؛ بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الوطنية.

وقال وزير الاستثمار، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، إن تنويع الأسواق المستهدفة يمثل أحد المحاور المهمة للبرنامج خاصة في ظل التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى بعض الأسواق، وفي مقدمتها أسواق جنوب شرق آسيا، التي تتطلب جهودا إضافية للتعامل مع متطلباتها وتعزيز فرص التواجد المصري بها.