لليوم الثالث.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تواصل جولتها بمعالم مركز الداخلة

واصلت السفيرة أنجيلينا إيخهورست سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى مصر، جولتها الميدانية بمركز الداخلة، يرافقها الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، وعدد من مسؤولي قطاع الآثار بالمنطقة.

واستهلت السفيرة جولتها بساحة الفنون بقرية القصر الإسلامية، حيث تابعت ورش العمل الفنية المخصصة للأطفال والعرض الارتجالي للفنون الشعبية، في أجواء عكست ثراء الموروث الثقافي الواحاتي. كما استمعت إلى شرح تفصيلي حول نشأة قرية القصر وتطورها التاريخي وتخطيطها العمراني تمهيداً لبحث سبل التعاون المقترح لدعم الحفاظ على هذا الإرث الحضاري والتاريخي الهام. كما تضمنت الجولة زيارة مقابر المزوقة الأثرية التي ترجع إلى العصر الروماني و تكشف جانبًا من المعتقدات والممارسات الجنائزية بالواحات خلال تلك الحقبة.

وفي ختام جولتها، أعربت السفيرة عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، مشيدةً بما تمتلكه واحة الداخلة من تنوع وتكامل استثنائي في مقوماتها الطبيعية والحضارية والتراثية.