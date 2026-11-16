الإسماعيلية.. انتظام العمل بالمركز التكنولوجي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

قامت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، بجولة ميدانية داخل المركز التكنولوجي بالحي، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من عدم وجود معوقات تواجه المواطنين، والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، بمتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وخلال الجولة، تابعت رئيس الحي آليات تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى انتظام العمل داخل المركز، مؤكدة ضرورة تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، وحسن استقبال المواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.