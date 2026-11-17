رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الثانية لمجمع صناعي بالعاشر من رمضان

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من المجمع الصناعي لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتوفير فرص العمل.

دار الكتب والوثائق القومية تحتفي باليوم العالمي للطفل

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، بقاعة الأمم المتحدة، احتفالية بعنوان “الطفل أولا.. معا نصنع واقعا أفضل لأطفالنا”، تتضمن مناقشات حول حقوق الطفل وتنشئته وتعليمه، بمشاركة متخصصين في الطفولة والتعليم والإعلام.

مصر تواجه مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يحل منتخب مصر لكرة القدم ضيفا على مالاوي، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، سعيا لتعزيز صدارته للمجموعة الثانية، بعد فوزه بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب.

فعاليات الدورة الثانية لملتقى الطفل "همم للقمم"

تتواصل بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، فعاليات الدورة الثانية من ملتقى "همم للقمم"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم وتمكين الأطفال من ذوي الهمم، ويضم عدد من الورش الفنية والحرفية التراثية، إلى جانب عروض إبداعية تمنح الأطفال مساحة للتعبير عن مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

صالون القاهرة الـ 62 بقصر الفنون

تتواصل بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ62 من «صالون القاهرة»، تحت شعار «تاركًا أثرًا»، بمشاركة أكثر من 140 نحاتًا من مختلف الأجيال، في دورة مخصصة بالكامل لفن النحت.

معرض "تيشو الشرق الأوسط" بمركز مصر للمعارض الدولية

تتواصل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض «تيشو الشرق الأوسط»، الذي تنظمه شركة «نايل تريد فيرز»، والمتخصص في صناعة المناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، والدخول مجاني.

برنامج طرواد الذكاء الاصطناعي" بوزارة الشباب والرياضة

تتواصل عبر منصة «Microsoft Teams» فعاليات البرنامج التدريبي "رواد الذكاء الاصطناعي.. من الابتكار إلى تأسيس المشروعات الذكية"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة "طور وغير"، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

عرض «النحلة المغرورة» بمهرجان المسرح المدرسي

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في الرابعة مساء، عرض «النحلة المغرورة» لمنتخب إدارة منيا القمح التعليمية بالشرقية، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية.

عرض «غصن الزيتون» بمهرجان المسرح المدرسي

يستضيف مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في الخامسة والنصف مساء، عرض «غصن الزيتون» لإدارة الحوامدية التعليمية بالجيزة، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية.

عرض «أصدقاء الشمس» بمهرجان المسرح المدرسي

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء، عرض «أصدقاء الشمس» لمدرسة الرسالة الحديثة للغات ببورسعيد، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية.

ورشة «مهارات أخصائي التربية المسرحية» بالمجلس الأعلى للثقافة

تقام بالمجلس الأعلى للثقافة، من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، ورشة «مهارات أخصائي التربية المسرحية ومراحل إخراج العرض المسرحي»، يقدمها الفنان عزت زين، بمشاركة 27 أخصائيا من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية.

عرض فيلم «يوميات خادمة» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «يوميات خادمة» للمخرج رادو جود، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الواحدة ظهرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، وتبلغ مدته 94 دقيقة.

برنامج الأفلام القصيرة الرابع بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة والنصف عصرا، برنامج الأفلام القصيرة الرابع، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، ويستمر 82 دقيقة، يعقبه نقاش مع صناع الأفلام.

عرض فيلم «ورشة إخراج» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «ورشة إخراج» للمخرج نديم ثابت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، بحضور صناع الفيلم ومناقشتهم عقب العرض.

عرض فيلم «درس الباليه» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «درس الباليه» للمخرج كازويا موراياما، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة والنصف مساء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.

عرض فيلم «النمر قادم» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «النمر قادم» للمخرج فان تشاو، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الواحدة ظهرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الهنجر الأحمر» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «الهنجر الأحمر» للمخرج خوان بابلو سالاتو، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» للمخرجة رانيا الرافعي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الخامسة والنصف مساء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.

عرض فيلم «لوف» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «لوف» للمخرج عزيز زرمبة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة مساء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.

محاضرة عبد الرحمن سيساكو بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة والنصف، محاضرة للمخرج عبد الرحمن سيساكو، يديرها خورخي بيريرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

ندوة «من الرسائل العائلية إلى الأوسكار» بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثانية ظهرا، ندوة حول فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي وتمثيله مصر في الأوسكار، بمشاركة أمير المصري وصبري فواز وأحمد كمال وهند حيدر، ويديرها رامي عبد الرازق، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

محاضرة بول ديفيس بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الرابعة عصرا، محاضرة مع بول ديفيس، يديرها شريف فتحي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «عازفة الكمان» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «عازفة الكمان» للمخرجين إرفين هان وراؤول جارسيا، على مسرح الهناجر، في الواحدة ظهرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الصيادة» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «الصيادة» للمخرجة سوزان أندروز كوريا، على مسرح الهناجر، في الثالثة والنصف عصرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.

عرض فيلم «وحيد في المدينة» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «وحيد في المدينة» للمخرجين تيتزا كوفي وراينر فريميل، على مسرح الهناجر، في السادسة والنصف مساء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.

عرض فيلم «جلد الطبل» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض الفيلم «جلد الطبل» للمخرج خواكين كامبري، على مسرح الهناجر، في التاسعة مساء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.

عرض فيلم «المتمردون» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما الهناجر، في الثانية ظهرا، فيلم «المتمردون» للمخرج توفيق صالح، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الناس والنيل» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما الهناجر، في الخامسة مساء، فيلم «الناس والنيل» للمخرج يوسف شاهين، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «السمان والخريف» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما الهناجر، في السابعة والنصف مساء، فيلم «السمان والخريف» للمخرج حسام الدين مصطفى، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الشبيهة» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما الزمالك 1، في التاسعة مساء، فيلم «الشبيهة» للمخرجة نهال القوصي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «خروف في الصندوق» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما الزمالك 2، في السادسة مساء، فيلم «خروف في الصندوق» للمخرج هيروكازو كوريدا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «حبيبي» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما الزمالك 2، في التاسعة مساء، فيلم «حبيبي» للمخرج جيوم نيكلو، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «حنين للوطن» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما زاوية 1، في الثالثة عصرا، فيلم «حنين للوطن» للمخرجة تايكيونج تانيا إن وول سورنسن، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

برنامج الأفلام القصيرة الثالث بمهرجان القاهرة السينمائي

تستضيف سينما زاوية 1، في الخامسة مساء، برنامج الأفلام القصيرة الثالث، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «المراعي الصيفية» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما زاوية 1، في السابعة مساء، فيلم «المراعي الصيفية» للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «يوجو تذهب إلى أمريكا» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما زاوية 1، في التاسعة مساء، فيلم «يوجو تذهب إلى أمريكا» للمخرجين فيليب جروييتش وأليكسا بوركوفيتش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «سيفدا» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما زاوية 2، في الثالثة عصرا، فيلم «سيفدا» للمخرج أفوك إيمر أوغلو، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «كل رجال الرئيس» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما زاوية 2، في الثامنة والنصف مساء، فيلم «كل رجال الرئيس» للمخرج آلان جيه باكولا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الفتاة الكفيفة والفيل» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما التحرير، في الرابعة عصرا، فيلم «الفتاة الكفيفة والفيل» للمخرج اشتياك أحمد زيحاد، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «فليك» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما فوكس مول مصر 4، في السادسة مساء، فيلم «فليك» للمخرجين لوس برونو ويينس مولر وميكو بيتكينان، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «السراب» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة 5، في السادسة مساء، فيلم «السراب» للمخرج أنور الشناوي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «وراء الشمس» بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرض سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة 7، في السادسة مساء، فيلم «وراء الشمس» للمخرج عزيز شناوي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض مشروعات ملتقى القاهرة السينمائي

يستضيف فندق سوفيتيل، بقاعة دبلومات، من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، عروض مشروعات ملتقى القاهرة السينمائي بمشاركة صناع الأفلام ومندوبي الصناعة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، ويقتصر الحضور على حاملي البطاقات الذهبية.

ورشة تطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير، من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة، يقدمها هيثم دبور بالشراكة مع «إرث»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، والحضور بدعوات خاصة.

ورشة إعداد الممثلين أمام الكاميرا بمهرجان القاهرة السينمائي

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير، من الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة مساء، ورشة «إعداد الممثلين: التدريب على الأداء أمام الكاميرا»، يقدمها أحمد مبارك بالتعاون مع مؤسسة «الورشة»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، والحضور بدعوات خاصة.

ورشة تطوير مسلسلات النوع بمهرجان القاهرة السينمائي

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير، من الثانية عشرة ظهرا حتى الخامسة مساء، ورشة «تطوير مسلسلات النوع» يقدمها محمود عزت، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، والحضور بدعوات خاصة.

محاضرة «هيئات ولجان الأفلام» بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف فندق سوفيتيل بقاعة النيل، من الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة والنصف، محاضرة بعنوان «هيئات ولجان الأفلام.. آفاق التعاون العابر للحدود»، بمشاركة أليكسي كورشيكوف وبافي ياسين وأناستاسيا شيشورينا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، لحاملي بطاقات الاعتماد.

ندوة «عودة الشريط السينمائي» بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف فندق سوفيتيل بقاعة النيل، من الثانية حتى الثالثة والنصف عصرا، ندوة بعنوان «عودة الشريط السينمائي: عودة الفيلم الخام للصناعة في مصر»، بمشاركة عبد السلام موسى ومحمد أشرف، وتديرها تينا نعسانة، بالشراكة مع «كوداك»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، لحاملي بطاقات الاعتماد.

ندوة «من الشاشة إلى الأثر» بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف فندق سوفيتيل، من الرابعة حتى الخامسة والنصف مساء، ندوة بعنوان «من الشاشة إلى الأثر: الحكاية الإنسانية وتغيير الصورة الذهنية»، بمشاركة الدكتورة حنان الدرباشي ومهند دياب، وتديرها هالة السيد، بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» بمهرجان القاهرة السينمائي

تتواصل فعاليات ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، بمشاركة 10 من كبرى دور النشر المصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الناشرين وصناع السينما، وتحويل الأعمال الأدبية المصرية والعربية إلى أفلام ومسلسلات، ضمن برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما».

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشارك في سوق مهرجان القاهرة السينمائي

يشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفندق سوفيتيل كايرو داون تاون النيل، من الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة مساء، عبر الجناح رقم 12، للتعريف بالمهرجان واستقبال مقترحات الجمهور، وإتاحة أكواد إعفاء من رسوم التقديم للدورة المقبلة.

انطلاق الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب بالإمارات

تنطلق في منطقة «العين سكوير» بالإمارات فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «واحة الحكايات»، بمشاركة 230 عارضا، ويتضمن أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية وترفيهية، تشمل ندوات وورش عمل وعروضا مسرحية وأمسيات شعرية وأنشطة للأطفال والأسر.

فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة بمهرجان العين للكتاب

يستضيف مهرجان العين للكتاب بالإمارات، من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء، فعاليات متنوعة بمنطقة العين سكوير ومكتبة زايد المركزية، تشمل مبادرة «اقرأ صحتك»، وجلسات حول السرد بين الأجيال والرواية الإماراتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنجازات الشيخ زايد، إلى جانب توقيع كتاب «حمراء جدا جدا»، ولقاء عن تجارب الكتابة، وفعاليات للتعريف بالمأكولات التراثية الإماراتية.

عرض «الصندوق» بمهرجان الرواد المسرحي

يستضيف مسرح الرواد، في السادسة مساء، العرض المسرحي القصير «الصندوق» لفرقة نور المسرح، تأليف أحمد صلاح وإخراج مصطفى أحمد، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الرواد المسرحي.

عرض «حولني شكرا» بمهرجان الرواد المسرحي

يستضيف مسرح الرواد، في الثامنة مساء، العرض المسرحي الطويل «حولني شكرا» لفرقة البلاتوه السعيد، تأليف وإخراج محمود سعيد، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الرواد المسرحي.

ختام مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بفرنسا

تختتم بمدينة نوازي لو سيك، شمال شرقي العاصمة الفرنسية باريس، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، الذي تحل مصر ضيف شرف عليه، ببرنامج خاص يستعرض تاريخ السينما المصرية وإبداعاتها المعاصرة وتحولاتها الفنية والاجتماعية.

محاضرة «العملات الإسلامية.. ذاكرة مصر التاريخية» بقصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة، في السادسة مساء، محاضرة بعنوان «العملات الإسلامية.. ذاكرة مصر التاريخية»، ينظمها صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ويحاضر فيها الدكتور عاطف منصور حول دور المسكوكات الإسلامية في توثيق تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والحضاري.

القافلة الثقافية السادسة للمرأة بالبحر الأحمر

تقام بمدينة القصير بالبحر الأحمر فعاليات القافلة الثقافية السادسة للمرأة ضمن مبادرة «بصمة»، وتشمل تدريبات على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وورشا فنية وحرفية.

محاضرة «الصحة النفسية» بقصر ثقافة المستقبل

ينظم قصر ثقافة المستقبل بالقاهرة، في العاشرة صباحا، محاضرة بعنوان «الصحة النفسية»، تقدمها الدكتورة رحاب أبو بكر.

عرض فرقة ملوي للفنون الشعبية بالمنيا

يستضيف نادي ملوي الرياضي بالمنيا، في السادسة مساء، عرضا فنيا لفرقة ملوي للفنون الشعبية.

حفل فرقة الفيوم للموسيقى العربية

تستضيف مكتبة الفيوم العامة، في السابعة مساء، عرضا فنيا لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.

حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني

يستضيف مسرح قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، في السابعة مساء، عرضا فنيا لفرقة البحيرة للإنشاد الديني.

عرض فيلم «All Quiet on the Western Front» بقصر السينما

يستضيف قصر السينما بجاردن سيتي، في الثامنة مساء، عرض فيلم «All Quiet on the Western Front».

حفل توقيع ومناقشة كتاب «المراجعة: حقوق المرأة في القرآن»

تستضيف مكتبة ديوان بمصر الجديدة، في السابعة مساء، حفل توقيع ومناقشة كتاب «المراجعة: حقوق المرأة في القرآن»، بحضور الكاتبة لمياء الخولي، ويناقشها عماد العادلي.

حفل عازف الدرامز مصطفى عباس في الجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، في السابعة مساء، حفل "Drumminator" لعازف الدرامز مصطفى عباس، في عرض موسيقي يمزج بين الإيقاعات الحية والأنماط الموسيقية المختلفة.

لقاء ديني مع الشيخ أحمد عبادي بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في السادسة مساء، لقاء مع الشيخ أحمد عبادي، الباحث والواعظ بالأزهر الشريف، بالتعاون مع إدارة الإعلام الديني بمنطقة القاهرة، والدعوة عامة.

عرض «العلم والإيمان» بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، في الثالثة مساء بقاعة العرض الجماعي الثانية (B3)، عرض حلقتي «الألوان» و«مصادر الإلهام» من برنامج «العلم والإيمان» للدكتور مصطفى محمود، ضمن سلسلة «الإنسان» (الجزء الثاني)، للحضور من سن 16 عاما بتذكرة دخول المكتبة دون حجز مسبق.

العرض المسرحي «ملحمة النصر» بأكاديمية الفنون

يقدم المعهد العالي لفنون الطفل العرض المسرحي «ملحمة النصر»، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في السادسة مساء، ويتناول بطولات وتضحيات أبطال مصر، بإشراف الفنان جلال عثمان.

مسرحية «ولادنا في لندن» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، في السابعة مساء، مسرحية «ولادنا في لندن» المستوحاة من كوميديا علي سالم، بمعالجة درامية لأدهم سيد وإخراج دينا أمين.

مسرحية «حاجة تخوف» بمركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني بالقاهرة، في السابعة مساء، مسرحية «حاجة تخوف» للمخرج خالد جلال، بمشاركة خريجي «ستوديو الممثل»، ضمن أنشطة المركز لدعم المواهب الشابة.

معرض «الخزف المفاهيمي» بقاعة الباب

يتواصل بقاعة الباب في ساحة دار الأوبرا معرض «الخزف المفاهيمي.. من الشكل إلى الفكرة»، بمشاركة 11 فنانة يقدمن تجارب خزفية معاصرة تعبر عن قضايا إنسانية ومجتمعية.

معرض «الأبد هو الآن» عند أهرامات الجيزة

يتواصل عند أهرامات الجيزة معرض «الأبد هو الآن» في نسخته السادسة، بمشاركة فنانات من دول مختلفة، ويضم أعمالا تركيبية تستكشف الذاكرة الثقافية والاستمرارية وعلاقة الفن بالمكان.

معرض «تشابهات خفية» لبسام الزغبي بوسط البلد

يتواصل في مساحة «أكسس آرت سبيس» بوسط البلد، من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء، معرض «تشابهات خفية» للفنان بسام الزغبي، الذي يستكشف أوجه التشابه بين الإنسان والطبيعة.

معرض «Dimensions» في جاليري أركيد

يتواصل في جاليري أركيد معرض «Dimensions» بالتعاون مع متحف ليلى عزت، بمشاركة 36 فنانا وفنانة يقدمون تجارب متنوعة في الفن البصري المعاصر.

معرض «رؤى مصرية شابة» في جاليري سويلم

يتواصل في جاليري سويلم، من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء، معرض «رؤى مصرية شابة»، بمشاركة 24 فنانا وفنانة من الجيل الجديد يقدمون تجارب وأساليب تشكيلية متنوعة.

هاكاثون المبتكرين الشباب في مكتبة الإسكندرية

يتواصل في مكتبة الإسكندرية، من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، «هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026»، بمشاركة فرق تطور حلولا باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26».

معرض «كواليس.. السينما والأرشيف» بالجامعة الأمريكية

يتواصل بقاعة التصوير الفوتوغرافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة معرض «كواليس.. السينما والأرشيف»، ويضم صورا للفنان فؤاد الخوري ومقتنيات من مجموعة محمود قاسم.

معرض «ما ينبت في الظل» لهنا السجيني بجاليري جيبسوم

يتواصل في جاليري جيبسوم بالمعادي معرض «ما ينبت في الظل» للفنانة هنا السجيني، ويضم أعمالا نحتية وتركيبات فنية بالطين والبرونز والدانتيل، تستكشف العلاقة بين الهشاشة والقوة والفقد والاستمرار.

ختام معرض «Nature in Tesserae» بجاليري سفرخان

يختتم جاليري سفرخان بالزمالك معرض «Nature in Tesserae»، الذي يضم أعمالا من الفسيفساء الرخامية المستوحاة من الطبيعة والطيور والحيوانات المصرية، بمشاركة محمد أبو باسيل متولي وباسيل متولي وأحمد أبو الغيط وفاطمة أبو الغيط ورحاب أبو الغيط.