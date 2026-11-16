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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستثمرات العرب: صناعة المنسوجات والملابس بوابة ذهبية لتحقيق التكامل المصرى العربي الإفريقي

المستثمرات العرب
المستثمرات العرب
أ ش أ

أكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى أن صناعة المنسوجات والملابس لا تمثل مجرد قطاع إنتاجي، بل هي بوابة ذهبية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي تنشده مصر والدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هدى يسى كضيف شرف ومتحدث رئيسىي في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لصناعة المنسوجات والأزياء، المنعقد في المتحف الزراعي، خلال الفترة (16 - 18) نوفمبر الجاري، وتنظمه الغرفة الإفريقية للتجارة والصناعة (ACC)، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعهد بحوث القطن المصري (CRI) وغرفة صناعة المنسوجات المصرية.

وقالت يسى "إنه طبقا للتقديرات الاقتصادية يتجاوز حجم سوق المنسوجات في إفريقيا حاليًا حاجز الـ39 مليار دولار أمريكي، مع توقعات طموحة بأن يصل لنحو 50 مليار دولار بحلول عام 2030".

وأكدت أن حجم سوق صناعة المنسوجات والغزل والنسيج في مصر يقدر بنحو 10.08 مليار دولار أمريكي عام 2026، مع توقعات بالنمو لتصل إلى 12.34 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأضافت أن تلك المليارات تمثل فرصا استثمارية هائلة يتطلب استغلالها بالشكل الأمثل، موضحة أن القارة الإفريقية تمتلك أجود أنواع القطن وسلاسل الإمداد الأساسية، وفي المقابل، يمتلك العالم العربي رؤوس الأموال، والخبرات التمويلية، والتكنولوجية المتطورة.

وتابعت "أن اتحاد المستثمرات العرب يؤمن بأن تعظيم الاستفادة من الذهب الأبيض الإفريقي والمصري (القطن طويل التيلة) وتوطين صناعته وتحسين سلاسل الإمداد، هو الطريق الأمثل لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي ننشده بين بلداننا".

وقالت "من هنا يبرز دورنا المشترك في دمج هذه المقومات لبناء سلاسل قيمة إقليمية قوية وقادرة على المنافسة عالميا"، مشيرًت إلى أننا نستهدف من خلال المؤتمر، إطلاق مبادرات وشراكات عربية - إفريقية لضخ استثمارات مشتركة مستهدفة في قطاعات (الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة)، مع التركيز على المصانع الصديقة للبيئة والتطبيقات الذكية.

وأكدت أن الاتحاد يولى أهمية قصوى لتمكين رائدات ومصممات الأزياء، حيث يعد قطاع صناعة الملابس والأزياء في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، منوهة بأن اقتصاديات الأزياء في إفريقيا جنوب الصحراء تمثل وحدها نحو 31 مليار دولار، وتستحوذ المرأة على النسبة الأكبر من قوة العمل الإبداعية بها.

وتابعت "أن اتحاد المستثمرات العرب يهدف لبناء جسور تمويلية مستدامة تضمن تحويل هذه المواهب إلى مشروعات إنتاجية قادرة على التصدير بفضل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)".

ودعت إلى استغلال ذلك المحفل الدولي البارز، لترجمة الأرقام إلى بروتوكولات تعاون واتفاقات حقيقية على أرض الواقع، مطالبة بوجود آلية لتفعيل التعاون المستهدف، مؤكدة أن اتحاد المستثمرات العرب يفتح ذراعيه لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين لدعم التكامل المنشود، بما يضع المنتجات العربية والإفريقية في صدارة الأسواق العالمية وتقليل الاستيراد من الخارج

وكرمت الدكتورة هدى يسى، خلال المؤتمر، مارى كونسيليا رئيسة الغرف التجارية الأفريقية، وقدمت درع الاتحاد لها على تعاونها المستمر مع الاتحاد.

كما تفقدت أجنحة المعرض التجاري المتخصص للملابس والغزول والمفروشات المنزلية والحرف اليدوية، المقام على هامش المؤتمر.

اتحاد المستثمرات المنسوجات مصر

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