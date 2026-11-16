سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ترامب صعّد من انتقاداته للجماعة خلال اليومين الماضيين، محذرًا من خطورتها، وما تمثله من تهديد.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تصريحات الرئيس الأمريكي تضمنت إشارات واضحة إلى موقف مصر من جماعة الإخوان، حيث تحدث ترامب عن تصنيف الجماعة باعتبارها كيانًا إرهابيًا، مع طرح احتمالية اتخاذ خطوة مماثلة داخل الولايات المتحدة.

وأشاد مقدم البرنامج بالموقف المصري تجاه الجماعة، معتبرًا أن وصف ترامب للقرار المصري بأنه «قرار رائع» يعكس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، خاصة في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من أنشطة الجماعة.

وأضاف موسى أن احتمالية صدور قرار أمريكي بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية تمثل تطورًا لافتًا في التعامل مع هذا الملف، في حال تحولت التصريحات إلى إجراءات رسمية.