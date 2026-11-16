كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطورات الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود 3 حاملات طائرات أمريكية وأكثر من 100 قطعة بحرية، إلى جانب نحو 60 ألف جندي أمريكي، وحشد طائرات مقاتلة من طراز F-35 بالمنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك 3 حاملات طائرات أمريكية موجودة حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وأكثر من 100 قطعة بحرية أمريكية، بالإضافة إلى 60 ألف جندي أمريكي.

وأضاف أن الولايات المتحدة حشدت طائرات مقاتلة من طراز F-35 في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن واشنطن قد توجه ضربة عسكرية قوية لإيران.

وتابع: «رئيس الموساد الإسرائيلي ذهب إلى أمريكا أول أمس، ومن المرجح اقتراب موعد الضربة لإيران، وهذه أكبر قوة عسكرية يتم حشدها في المنطقة منذ عام 2003».