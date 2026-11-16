طالب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون على خلفية قضايا فساد، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له ولزوجته المسجونة بشرى بيبي، وذلك في رسالة وجهها، اليوم الاثنين، إلى كبار القضاة في البلاد.

ونشر محامي خان، سلمان صفدر، الرسالة عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين، وناشد فيها رئيس المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الاتحادية والمحكمة العليا في إسلام آباد التدخل لضمان حصوله وزوجته على الرعاية الطبية اللازمة.

ويقضي خان وزوجته عقوبتيهما في أحد السجون بمدينة راولبندي، شمال شرقي البلاد، فيما نُقل خان إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من مشكلة في العين.

وقال خان في رسالته إنه تعرض للعزل التام عن العالم الخارجي، ووُضع في حبس انفرادي وصفه بالقاسي لمدة تصل إلى 22 ساعة يوميا، مضيفا أنه حُرم من الزيارات العائلية والتواصل مع محاميه والاتصال بنجليه، فضلا عن الكتب والتلفزيون، معتبرا أن ذلك يخالف الحقوق الدستورية واللوائح المنظمة للسجون.

وأضاف: «لا أطلب من عدالتكم أي معاملة تفضيلية، وإنما أطالب بتنفيذ قرارات المحكمة العليا وتوفير العلاج الطبي المناسب لحالتي الصحية وحالة زوجتي»، محذرا من أن استمرار وضعه الصحي دون علاج قد يهدد حياته، ومناشدا القضاء إنصافه قبل فوات الأوان.

في المقابل، نفت الحكومة الباكستانية اتهامات عدم توفير الرعاية الصحية الكافية لخان، مؤكدة أنه يحصل على خدمات طبية ومرافق أخرى لا تتوافر للسجناء الآخرين في البلاد.

وقال وزير الشؤون البرلمانية الاتحادي طارق فضل شودري، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة إسلام آباد، إن أطباء متخصصين يفحصون رئيس الوزراء السابق بانتظام، كما نفى صحة الادعاءات المتعلقة بفرض قيود على حصوله على الكتب ومشاهدة التلفزيون والطعام.

وتشكل مسألة الرعاية الصحية لخان، إلى جانب السماح له بالتواصل مع أسرته والاستعانة بأطبائه الخاصين، محور خلاف متواصل خلال الأشهر الماضية بين حزبه «حركة الإنصاف الباكستانية» والحكومة. ويقبع عمران خان في السجن منذ أغسطس 2023.