حسم الدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، الجدل المثار حول اللقاح الروسي «نيونكوفاك» المخصص لعلاج سرطان الجلد الميلانيني، مؤكداً أن ما أعلنته روسيا بشأن اللقاح لا يزال في إطار التجارب السريرية، ولا يمكن اعتباره علاجاً معتمداً ونهائياً للسرطان حتى الآن.

وأوضح محمد عبد المعطي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن اللقاح الروسي لا يزال يخضع لمراحل التجارب السريرية، مشدداً على ضرورة التمييز بين النتائج الأولية للتجارب وبين إثبات الفعالية العلاجية وفقاً للمعايير العلمية والطبية.

وأكد محمد عبد المعطي، أنه لا توجد حقنة واحدة يمكنها علاج جميع أنواع السرطان أو تصلح لجميع المرضى، نظراً لاختلاف طبيعة الأورام وخصائصها من مريض إلى آخر، وهو ما يجعل التعامل مع كل حالة يتطلب تقييماً طبياً متخصصاً، وأشار إلى أن اللقاحات التي أُعلن عنها في مجال علاج السرطان تعتمد على تقنيات العلاج المناعي، ولا يزال معظمها في مراحل التجارب السريرية، الأمر الذي يستدعي انتظار نتائج الدراسات والأبحاث قبل اعتبارها علاجات مثبتة الفاعلية.

وشدد محمد عبد المعطي على أهمية عدم التعامل مع الإعلانات المتعلقة باللقاحات الجديدة باعتبارها اكتشافاً لعلاج نهائي للسرطان، مؤكداً أن تقييم أي علاج جديد يجب أن يستند إلى نتائج التجارب السريرية والأدلة العلمية.