أصبح الباور بانك ، قطعة أساسية لا غنى عنها في حياتنا اليومية لضمان استمرار عمل هواتفنا الذكية أثناء التنقل.

ورغم ذلك، يقع الكثير من المستخدمين في ممارسات خاطئة دون وعي، مما يؤدي إلى تلف خلايا البطارية الداخلية، وتقليص سعتها الفعلية، بل وقد يشكل خطراً على سلامتك.

استخدام الهاتف أثناء شحنه بالباور بانك

يُعد تشغيل الألعاب الثقيلة أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء توصيل الهاتف بالشاحن المتنقل من أبرز الأخطاء الشائعة مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة كل من الهاتف والباور بانك بشكل مفرط، وتعد الحرارة هي العدو الأول لبطاريات الليثيوم.

ترك الباور بانك تحت أشعة الشمس

تعريض الشاحن المتنقل لدرجات حرارة مرتفعة، مثل تركه داخل السيارة المغلقة في فصل الصيف أو تحت أشعة الشمس المباشرة، يعرضه لخطر الانتفاخ أو التلف الدائم،

استنزاف البطارية بالكامل

يعتقد البعض أن تفريغ الباور بانك حتى 0% قبل إعادة شحنه أمر مفيد، وهو اعتقاد خاطئ تماماً. كما أن تركه دون استخدام لشهور طويلة وهو فارغ تماماً يؤدي إلى دخوله في حالة “التفريغ العميق”.

استخدام كابلات شحن غير أصلية

الاعتماد على كابلات شحن غير أصلية يسبب تذبذباً في التيار الكهربائي الواصل للهاتف أو للباور بانك نفسه، مما يؤدي إلى تلف دوائر الشحن الداخلية وبطء عملية الشحن.

للحفاظ على كفاءة الباور بانك وضمان سلامتك، احرص على استخدام كابلات أصلية، وتجنب الحرارة العالية.