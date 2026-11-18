يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: دونج فنج شاين، ونيسان صنى، وشيرى اريزو 5، وبايك يو 5 بلس، وبروتون ساجا .

دونج فنج شاين 2026

تستمد سيارة دونج فنج شاين 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 1215 حصان، وبها عزم دوران 158 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه .

بايك يو 5 بلس 2026

تحصل سيارة بايك يو 5 بلس 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مانيوال.

بايك يو 5 بلس 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 725 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك يو 5 بلس 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 995 ألف جنيه .

نيسان صنى 2027

قوة سيارة نيسان صنى 2027 تصل إلي 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 820 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 858 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 898 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 2027

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 2027 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 2027

تبدأ أسعار سيارة شيرى اريزو 5 2027 في سوق السيارات المصري من 699 ألف جنيه، وتصل إلي 775 ألف جنيه .

بروتون ساجا 2027

عزم دوران سيارة بروتون ساجا 2027 يصل إلي 120 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر .

بروتون ساجا 2027

يصل سعر سيارة بروتون ساجا 2027 في سوق السيارات المصري إلي 685 ألف جنيه .