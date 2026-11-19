قال سيرجي ماركوف، مدير معهد الدراسات السياسية الروسية، إن الحرب الدائرة ليست مجرد مواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وإنما هي، من وجهة نظره، حرب بين أوروبا وروسيا، تستخدم فيها أوكرانيا طرفًا في مواجهة بالوكالة ضد موسكو.

وأوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تعزيز الدفاعات الجوية يمثل أولوية رئيسية في ظل التطور المتسارع للتقنيات العسكرية، وتصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تستهدف مناطق داخل العمق الاستراتيجي لكل منهما.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية أصبحت باهظة التكلفة، وهو ما يفسر مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة العسكريين والدول الأوروبية بإيلاء اهتمام أكبر لتعزيز القدرات الدفاعية، وتوفير أنظمة الدفاع الجوي والذخائر اللازمة للطائرات المقاتلة.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تسعى، بحسب رؤيته، إلى استمرار الحرب ومواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا، معتبرًا أن هناك تناقضًا في الموقف الأوكراني، في ظل تمسك زيلينسكي بمواصلة المواجهة العسكرية.