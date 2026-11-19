حل الفنان فاروق فلوكس ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية".

وقال فاروق فلوكس في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى"، :"انا بشتغل مهندس وبمارس المهنة وفوجئت من عدد الاعمال الفنية التي قدمتها على مدار سنوات طويلة ".



وتابع فاروق فلوكس :" ربنا هو اللي وفقني وسعيد برحلتي وفي نهاية عمري سعيد بالتكريم من المسؤولين بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ".



واكمل فاروق فلوكس :" أنا عندي مكتبة فيها أكتر من 100 ألف كتاب "، مضيفا:" والدي كان بيجيبلي مجلات كثيرة وكنت بستمتع بيهم ".

وتابع فاروق فلوكس :" ارتبطت بالقراءة والكتب طوالي عمري ووالدي هو من حببني في القراءة وكان بيحب إني اقرأ كتير ".

