أكد المطرب عمر كمال أن الساحة الغنائية المصرية تتسع لجميع الألوان والأنماط الموسيقية، مشيرا إلى أهمية وجود مطربين من مدارس مختلفة في الغناء الشعبي، من بينهم بوسي ورحمة محسن وهدى وأمين والليثي وبيكا وعصام صاصا.

عصام صاصا

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «أنا بحب الخير للناس كلها، ومصر مش لون واحد في الغناء، ولازم يكون فيه بوسي ورحمة محسن وهدى وأمين والليثي وبيكا وعصام صاصا وكتير».

وأضاف: «فيه ناس بتعمل أغنية تكسر الدنيا وتختفي، دول أصحاب النفس الواحد، السكة دي محتاجة نفس طويل، وتحط في دماغك إن الذوق العام بيتغير كل فترة، وهييجي أنماط تانية».

وأوضح: «ممكن تيجي فترة ركود، مش كل حاجة تنجح، فيه ناس ممكن تنزل 3 أغاني ما تنجحش، يطلع، ده غلط، الموضوع محتاج استمرارية».

https://www.youtube.com/watch?v=2BgK91bBBzM

وتابع: «أنا بفكر لنفسي في كل حاجة، أنا واخد الموضوع جد، دي شغلانتي وده أكل عيشي».