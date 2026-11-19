أشاد المطرب عمر كمال بالمطربة بوسي، معبرا عن إعجابه الكبير بصوتها وموهبتها الغنائية، مؤكدا أنها واحدة من أفضل الأصوات النسائية في الغناء الشعبي بمصر، ولا يوجد من يستطيع أن يحل محلها، كما كشف عن اشتياقه لسماع صوتها مجددًا في الأغاني الشعبية.

عمر كمال

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «بوسي البقلاوة بتاعتنا وبعشقها، ونفسي أسمع صوتها في الشعبي تاني».

وأضاف: «بوسي مدغدغة العالم، وأحسن صوت نسائي شعبي في مصر، ومفيش حد يملى مكان بوسي».https://www.youtube.com/watch?v=2BgK91bBBzM