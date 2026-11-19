كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي آخر تطورات الحالة البدنية لإمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن إمام عاشور تخلص تمامًا من الآلام التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، ولم يعد يشعر بأي وجع أو التهابات، ليصبح جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضافت أن اللاعب ظهر بمستوى مميز للغاية خلال التدريبات الأخيرة، وسط دعم من الجهاز الفني، الذي طالبه بمواصلة الأداء القوي والمستوى الذي يقدمه، للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

وأوضحت أن إمام عاشور سافر لأداء مناسك العمرة مساء أمس، على أن يعود إلى القاهرة مساء اليوم، في رحلة تستغرق نحو 24 ساعة، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الأهلي غدًا بصورة طبيعية.

وأشارت إلى أن إمام عاشور من المنتظر أن يكون حاضرًا في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز المقبلة، بعدما تخلص من الآلام التي أبعدته عن المشاركة بصورة طبيعية خلال الفترة الماضية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن موقف اللاعب من المشاركة أساسيًا أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء لم يُحسم حتى الآن، على أن يتحدد القرار النهائي وفقًا لرؤية الجهاز الفني ومستوى اللاعب خلال التدريبات المقبلة.