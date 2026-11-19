أشاد طارق التائب، أسطورة الكرة الليبية، بالإمكانيات الفنية والقيادية التي يمتلكها محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يمثل رمزًا مهمًا للكرة المصرية، وأصبح قدوة وملهمًا لجيل كامل من اللاعبين.

وقال طارق التائب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح لاعب مؤثر للغاية داخل الملعب، ولا تقتصر أهميته على قدراته الفنية وأهدافه، بل تمتد إلى شخصيته القيادية وتأثيره الإيجابي على زملائه، حيث يمنحهم ثقة كبيرة خلال المباريات.

وأضاف أسطورة الكرة الليبية أن محمد صلاح يعد النجم الأبرز في تاريخ الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، رغم أن مصر أنجبت العديد من اللاعبين الكبار الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ اللعبة.

وأوضح أن صلاح يمثل طفرة كبيرة في الكرة المصرية، ليس فقط بسبب مستواه الفني وإنجازاته، ولكن أيضًا بفضل شخصيته وتأثيره وحضوره داخل الملعب وخارجه، وهو ما جعله نموذجًا يحتذى به بالنسبة لأجيال عديدة من اللاعبين.

طارق التائب يدافع عن محمد صلاح رغم غياب البطولات الدولية

وتطرق طارق التائب إلى مسألة عدم تتويج محمد صلاح ببطولة مع منتخب مصر حتى الآن، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يقلل من قيمته أو ينتقص مما قدمه للكرة المصرية على مدار مسيرته.

وشدد على أن تقييم مسيرة محمد صلاح لا يجب أن يرتبط فقط بالألقاب التي حققها مع المنتخب، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وتأثير كبير، وما قدمه من إنجازات جعلته أحد أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي.

واختتم طارق التائب إشادته بالتأكيد على المكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح، باعتباره أحد أهم رموز الكرة المصرية، ونموذجًا ملهمًا للاعبين الشباب الذين يسعون للوصول إلى أعلى المستويات في كرة القدم.