في مشهد يعكس تحولات لافتة في واقع الأسرة المصرية، تتزايد أعداد حالات الزواج والطلاق في الوقت نفسه، لتطرح الأرقام تساؤلات مهمة حول طبيعة العلاقات الزوجية ومدى قدرة الأسر الجديدة على الاستمرار ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

اتخاذ خطوة الزواج

وبينما يواصل آلاف الشباب اتخاذ خطوة الزواج سنويًا، تكشف الإحصائيات عن ارتفاع أعداد حالات الانفصال، بما يسلط الضوء على حجم الظاهرة وتداعياتها على استقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، كشفت هالة مكرم، عضوة اتحاد المحامين العرب، عن أرقام وصفتها باللافتة بشأن معدلات الزواج والطلاق في مصر، مشيرة إلى وصول حالات الطلاق إلى نحو 270 ألف حالة سنويًا، مقابل ارتفاع حالات الزواج إلى قرابة 960 ألف حالة خلال العام، وفقًا للإحصائيات التي استندت إليها.

270 ألف حالة طلاق سنويًا.. وأعداد الزواج تقترب من مليون

كشفت هالة مكرم، عضوة اتحاد المحامين العرب، عن ارتفاع أعداد حالات الطلاق في مصر لتتراوح بين 250 ألفًا و270 ألف حالة سنويًا، بالتزامن مع زيادة حالات الزواج التي وصلت إلى ما بين 900 ألف و960 ألف حالة خلال العام.

البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة

وأوضحت مكرم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع معدلات الزواج والطلاق في الوقت نفسه، وهو ما يعكس حجم التغيرات التي يشهدها ملف العلاقات الأسرية في المجتمع المصري.

الطلاق والخلع ضمن الإحصائيات الرسمية

وأشارت عضوة اتحاد المحامين العرب إلى أن الأرقام التي استندت إليها تستند إلى إحصائيات رسمية، موضحة أنها تشمل وقائع الطلاق والخلع بمختلف صورها، سواء كان الانفصال بسبب الضرر أو من خلال أي مسار قانوني آخر.

وأضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يرصد وقائع الانفصال ويسجلها ضمن بياناته الرسمية، بما يتيح متابعة تطورات معدلات الزواج والطلاق بصورة سنوية.

حالة طلاق كل دقيقة.. أرقام تثير التساؤلات

وفي إشارة إلى وتيرة وقوع حالات الانفصال، لفتت هالة مكرم إلى أن معدلات الطلاق تعكس تكرار حالات الانفصال بصورة لافتة، قائلة إن مصر تشهد تسجيل حالة طلاق كل دقيقة.