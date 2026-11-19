طمأن المخرج والمنتج فؤاد مفلح جمهور الفنان العراقي ماجد المهندس على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة.

ونشر فؤاد مفلح صورة لماجد المهندس من داخل المستشفى، في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية قسطرة طارئة وتركيب دعامات، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل.

وعلق فؤاد مفلح على الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، قائلًا: «الله يشفيك يا روح الروح ويقومك بالسلامة يا رب، ويردّك لنا بأتم الصحة والعافية، وما نشوف فيك مكروه يا أغلى الغاليين، دعواتكم الصادقة لأخويا وسندي البرنس ماجد المهندس».

وكانت شركة «روتانا» قد أعلنت تعرض ماجد المهندس لوعكة صحية استدعت دخوله العناية المركزة، دون الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن حالته.

وتفاعل جمهور ماجد المهندس مع الصورة، معربين عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية، والعودة إلى جمهوره ومحبيه بأتم الصحة والعافية.