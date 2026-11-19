دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس أوروبا، اليوم الخميس، إلى لعب دور في محادثات السلام لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، متعهدًا بتقديم دعم قوي لكييف خلال العام المقبل.



وقال ميرتس، في تصريحات أوردتها شبكة (دويتشه فيله) الألماكل الموضوعاتنية، "لقد أعددنا أنفسنا اليوم لمحادثات سلام محتملة"، مضيفًا أن هذه المحادثات ينبغي أن تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الشكل يوفر أفضل فرصة لتحقيق السلام.



وأشار المستشار الألماني إلى أن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا ستمثل أوروبا في المحادثات.



ووصف ميرتس المحادثات الثلاثية التي جرت اليوم بين ترامب وبوتين وشي خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بأنها كانت مجرد "جلسة لالتقاط الصور"، وأن عقد اجتماع على صيغة "قمة يالطا" الثلاثية لن يحقق السلام في أوروبا.



وتعهد ميرتس بتقديم دعم قوي لأوكرانيا في عام 2027 للدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى مبلغ قدره 45 مليار يورو خصصته المفوضية الأوروبية للعام المقبل.

