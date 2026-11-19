أعلن الاتحاد الأوروبي والجبل الأسود اليوم الخميس عن اختتام مفاوضات الانضمام مؤقتًا بشأن الضرائب، والسياسة الإقليمية وتنسيق الصكوك والأدوات الهيكلية.

وقال توماس بيرن وزير الدولة للشؤون الأوروبية والدفاع في أيرلندا، نيابةً عن الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان إن "التقدم الذي أحرز اليوم يؤكد التزام الرئاسة الأيرلندية الراسخ بتوسيع الاتحاد الأوروبي.. ومع اختتام هذين الفصلين الإضافيين (الضرائب، والسياسة الإقليمية وتنسيق الصكوك والأدوات الهيكلية) من المفاوضات مع الجبل الأسود مؤقتًا، يرتفع بذلك إجمالي عدد الفصول المختتمة إلى 25 فصلا، تسعة منها اختُتمت خلال فترة الرئاسة الأيرلندية".

وأضاف بيرن في البيان الذي نشره مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم أن "خارطة الطريق الأخيرة للمفوضية الأوروبية تشير إلى أن الجبل الأسود استوفى جميع معايير اختتام المفاوضات، وأن المفوضية تعتبر الهدف المتمثل في اختتام جميع فصول المفاوضات بحلول نهاية العام هدفا واقعيا، وستواصل الرئاسة الأيرلندية العمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف التاريخي".

ووفقا للبيان، "يستند اختتام هذين الفصلين مباشرةً إلى مؤتمر الانضمام السابق الذي عُقد في 6 نوفمبر الجاري، والذي اختتم مؤقتًا الفصل الأول المتعلق بمفاوضات حرية حركة البضائع والفصل الثاني عشر المتعلق بمفاوضات سلامة الأغذية والسياسة البيطرية والصحة النباتية. وسيستمر رصد التقدم المحرز في التوافق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي وتنفيذها طوال فترة المفاوضات".

ويشار إلى أن الجبل الأسود فتحت جميع فصول المفاوضات البالغ عددها 33 فصلًا في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد التقدم الذي أحرز اليوم، تم إغلاق 25 فصلًا منها مؤقتًا. ووفقًا لمبادئ التفاوض التي أقرها مؤتمر الانضمام، لا تُعتبر الاتفاقات التي يتم التوصل إليها خلال المفاوضات بشأن فصول محددة نهائية إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل بشأن جميع الفصول". ويجوز للاتحاد الأوروبي، إذا لزم الأمر، العودة إلى هذه الفصول في