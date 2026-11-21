أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمبنى المدرجات بمنطقة كفر سعد، ومشروع مبنى العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة، ومجمع الورش التعليمية، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة مستجدات العمل بالمشروعين.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور معتز بالله جمال الدين، الاستشاري العام لمشروع العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة واستشاري تطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، إلى جانب مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة، وفريق الاستشاريين ومهندسي والعاملين بالشركة المنفذة.

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال التنفيذ بمبنى المدرجات بكفر سعد، كما تابع الأعمال الإنشائية بمشروع مبنى العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة، والتي شملت تنفيذ أعمدة الدور الأرضي والحوائط الخرسانية المسلحة، وأعمال الشدات الخشبية، فضلا عن متابعة أعمال البناء بمجمع الورش التعليمية بكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الإنشائية بالجامعة، والوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مشيرا إلى أن المنشآت الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

وأشاد الجيزاوي بمعدلات التنفيذ والجهود المبذولة، موجها بضرورة مواصلة العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال والتجهيزات وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية.