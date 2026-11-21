يخوض فريق بيراميدز استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي وسط تطورات مهمة على مستوى قائمة الغيابات والعودة بعدما تلقى الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا دفعة مزدوجة باستعادة خدمات الثنائي إيفرتون دا سيلفا وأحمد توفيق في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الملفات الطبية تفرض نفسها على حسابات المدرب قبل قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي عودة الثنائي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للفريق السماوي الذي يستعد لخوض واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم في ظل المنافسة المباشرة مع الأهلي على صدارة جدول الترتيب ورغبته في الحفاظ على فارق النقاط وتجنب منح الفريق الأحمر فرصة الاقتراب منه.

ولا تقتصر أهمية التطورات الأخيرة على اكتمال بعض الخيارات داخل قائمة بيراميدز بل تمتد إلى منح موكوينا مرونة أكبر في التعامل مع متطلبات المباراة خاصة أن المواجهة أمام الأهلي تحتاج إلى توازن واضح بين الواجبات الدفاعية والقدرة على صناعة الخطورة الهجومية.

إيفرتون دا سيلفا يعود لتدعيم خيارات موكوينا الهجومية

استعاد بيراميدز خدمات البرازيلي إيفرتون دا سيلفا بعدما تعافى من الإصابة بتمزق شديد في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وتمثل عودة اللاعب إضافة للخيارات الهجومية التي يمتلكها موكوينا بالنظر إلى قدراته الفنية وسرعته في التحرك فضلاً عن إمكانية توظيفه في أكثر من دور هجومي وفقًا لطبيعة المباراة واحتياجات الفريق.

وتمنح عودة إيفرتون المدير الفني فرصة لإعادة ترتيب أوراقه في الخط الأمامي سواء بالاعتماد عليه ضمن التشكيل الأساسي أو الاحتفاظ به كورقة بديلة يمكن الاستعانة بها خلال اللقاء خاصة أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى امتلاك حلول هجومية متنوعة وعدم الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.

أحمد توفيق يمنح بيراميدز خيارًا إضافيًا في الوسط

ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند عودة إيفرتون إذ أصبح أحمد توفيق جاهزًا للعودة إلى حسابات بيراميدز بعدما تعافى من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مواجهة المريخ بنتيو بطل جنوب السودان في جوبا ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري قبل أن يتجاوز الإصابة ويصبح متاحًا للمشاركة في التدريبات والمباريات وفقًا لتقدير الجهاز الفني.

محمد حمدي وأسامة جلال خارج حسابات بيراميدز

ورغم استعادة خدمات إيفرتون وأحمد توفيق فإن بيراميدز لن يدخل مواجهة الأهلي بصفوف مكتملة تمامًا بعدما تأكد استمرار غياب الثنائي محمد حمدي وأسامة جلال بسبب عدم اكتمال تعافيهما من الإصابات.

ويواصل محمد حمدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الوقت الذي يغيب فيه أسامة جلال بسبب معاناته من كسر في الساق وهو ما يجعل عودتهما مؤجلة لحين الانتهاء من مراحل العلاج والتأهيل والحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

وتفرض هذه الغيابات على موكوينا البحث عن البدائل المناسبة خصوصًا أن مواجهة الأهلي تتطلب جاهزية دفاعية كبيرة وقدرة على التعامل مع التحركات الهجومية وتنوع الحلول التي يمتلكها المنافس.

نذير بن بوعلي.. علامة الاستفهام الأخيرة في قائمة بيراميدز

ويبقى موقف الجزائري نذير بن بوعلي أحد أبرز الملفات التي تشغل الجهاز الفني لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب والتي تسببت في غيابه عن منتخب محاربي الصحراء خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولم يُحسم موقف بن بوعلي من المشاركة حتى الآن إذ ينتظر الجهاز الفني نتائج الاختبار الطبي المنتظر خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد مدى قدرته على اللحاق بالمباراة أو استمرار غيابه عن حسابات موكوينا.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل رغبة بيراميدز في خوض القمة بأكبر عدد ممكن من عناصره الجاهزة خاصة أن المدرب الجنوب أفريقي يحتاج إلى امتلاك بدائل متنوعة للتعامل مع مجريات اللقاء وعدم التأثر بأي غياب مفاجئ.

وبناءً على نتيجة الفحص الطبي سيتحدد ما إذا كان بن بوعلي سيحصل على فرصة الدخول ضمن حسابات المباراة أم سيضطر الجهاز الفني إلى تجهيز بديل له قبل إعلان القائمة النهائية.

موكوينا يبحث عن التوازن قبل مواجهة الأهلي

وتكشف خريطة الغيابات والعودة داخل بيراميدز عن موقف يحمل بعض الإيجابيات والقيود في الوقت نفسه؛ فاستعادة إيفرتون دا سيلفا وأحمد توفيق تمنح موكوينا خيارات إضافية في الخطين الهجومي والوسط بينما يمثل استمرار غياب محمد حمدي وأسامة جلال تحديًا أمام الجهاز الفني إلى جانب انتظار حسم موقف بن بوعلي.

ويبدو أن التحدي الأكبر أمام المدرب الجنوب أفريقي لا يتعلق فقط بتحديد أسماء التشكيل الأساسي وإنما باختيار المجموعة الأكثر قدرة على تنفيذ أفكاره الفنية أمام الأهلي خاصة أن المواجهة قد تتطلب تغييرات تكتيكية خلال المباراة وفقًا لأسلوب المنافس وسير الأحداث.