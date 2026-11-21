أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح للمكتب التنفيذي لحزب الوفد، والمكونة من اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا، أسماء المتقدمين للترشح لعضوية المكتب التنفيذي، والبالغ عددهم 35 مرشحًا لشغل 18 مقعدًا، هي السكرتير العام، و5 نواب لرئيس الحزب، و6 مساعدي السكرتير العام، وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، وأربعة أعضاء بالمكتب التنفيذي.

أولًا: المرشحون على منصب نواب رئيس الحزب:

1- النائب/ ياسر قورة

2- الأستاذ/ شريف حمودة

3- الأستاذ/ حاتم رسلان

4- النائب/ حازم الجندي

5- النائب/ طارق عبد العزيز

6- النائب/ خالد قنديل

7- المهندس/ حسين منصور

8- الدكتور/ محمد عبده

9- اللواء/ إيهاب عبد العظيم

المرشحون على منصب السكرتير العام:

1- النائب/ ياسر الهضيبي

2- الأستاذ/ فؤاد بدراوي

3- الدكتور/ ياسر حسان

المرشحون على منصب السكرتارية المساعدة:

1- الأستاذ/ محمد فايد

2- الأستاذ/ محمد فؤاد

3- الأستاذ/ محمد جاد

4- الأستاذ/ عبد العظيم الباسل

5- الأستاذ/ كاظم فاضل

6- النائب/ أنور بهادر

7- الأستاذ/ السيد الصاوي

8- اللواء/ هاني أباظة

9- الأستاذة/ مارجريت عازر

10- الدكتور/ علاء شوالى

11- الدكتور/ حسن صالح

المرشحون على منصب أمين الصندوق:

1- الدكتور/ مدني حزين

2- الأستاذ/ إبراهيم المليجي

المرشحون على منصب أمين الصندوق المساعد:

1- المهندس/ مصطفى رسلان

2- الأستاذة/ أمل رمزي

المرشحون على منصب أعضاء المكتب التنفيذي:

1- المهندس/ محمد الزاهد

2- الأستاذ/ عادل التوني

3- الأستاذ/ إبراهيم صالح

4- الأستاذ/ نجيب لطفي، وشهرته صفوت لطفي

5- الأستاذ/ إبراهيم الشريف

6- الأستاذة/ نهال عهدي

7- الدكتورة/ هاجر عز

8- الأستاذ/ حمادة بكر

يُذكر أن انتخابات المكتب التنفيذي للوفد ستُجرى في الخامسة من مساء اليوم الموافق 21 نوفمبر.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرار رقم (290) لسنة 2026، بتاريخ 14 نوفمبر 2026، بشأن تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للحزب، برئاسة اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا، لتلقي طلبات الراغبين في شغل المناصب المحددة بالمكتب التنفيذي.