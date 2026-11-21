​نقلت الأجهزة الأمنية اليوم، جثمان طالب لقي مصرعه إثر تعرضه لواقعة قتل بمركز قويسنا، إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي وذلك تمهيداً لعرضه على الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتحديد السبب الدقيق للوفاة، تحت تصرف النيابة العامة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ​تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ بوصول طالب 15 عام الي مستشفي قويسنا مضروب بطلق ناري.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا، مدعومة إلى موقع البلاغ. وبالمعاينة والفحص الأولى، تبيّن وفاة طالب يسمي كريم من قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بطلق ناري.

​جرى نقل الجثمان عبر سيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وتكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث وضبط المتهمين.