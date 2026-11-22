تصدر محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، بعد غدا الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، الحكم في استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم في واقعة وفاة 7 عاملات إثر حريق داخل مصنع ومخزن للأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

حكم محكمة أول درجة

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء قد قضت بحبس المتهم الأول، مالك مخزن الأحذية، لمدة 10 سنوات، فيما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث لمدة عامين لكل منهما، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

حريق داخل مصنع ومخزن للأحذية بالزاوية الحمراء

وكان اندلع حريق داخل مصنع ومخزن للأحذية بمنطقة أرض الجنينة في الزاوية الحمراء، وامتدت النيران إلى طوابق العقار، ما أسفر عن وفاة 7 عاملات وإصابة عدد من الأشخاص.

وأسفرت التحقيقات والفحوص الفنية، وفقًا لما ورد في أوراق القضية، عن بحث أسباب اندلاع الحريق ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق داخل المنشأة.