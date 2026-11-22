لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثتين إلى المشرحة، فيما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثتين، ودفعت الأجهزة المعنية بمعداتها لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.