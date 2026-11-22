لقي شخص في العقد الرابع من العمر، يقيم بمحافظة قنا، مصرعه إثر تعرضه لحادث مأساوي أثناء عمله على ماكينة دريس محاصيل زراعية داخل قطعة أرض زراعية مستأجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بعدما خرج سير الماكينة عن مساره وسقط عليه، ليلقى مصرعه في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول شخص إلى مستشفى برديس المركزي جثة هامدة؛ إثر تعرضه لحادث أثناء العمل على ماكينة دريس محاصيل زراعية.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول شخص في العقد الرابع من العمر، يقيم بمحافظة قنا، إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

وبسؤال والد المتوفى، وهو في العقد السابع من العمر، أفاد بأن نجله كان يعمل على ماكينة دريس محاصيل زراعية داخل قطعة أرض زراعية مستأجرة بدائرة مركز البلينا، وكان برفقته أحد الأشخاص أثناء مباشرة عمله، قبل أن يقع الحادث بشكل مفاجئ.

وأضاف أن سير الماكينة خرج عن مساره أثناء التشغيل، ليسقط على نجله، ويتسبب في وفاته متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، دون وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

كما أيد أحد شهود العيان، ويبلغ من العمر العقد الثالث، ما جاء في أقوال والد المتوفى، مؤكدًا تعرض العامل للحادث أثناء قيامه بتشغيل ماكينة دريس المحاصيل الزراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.