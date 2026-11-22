دعا رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إلى بدء مفاوضات مكثفة مع حزب الليكود، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا استعداد حزبه لاتخاذ خطوات سياسية جريئة بهدف تحقيق اختراق في المشاورات.

وذكر بيان صادر عن حزب «يشار»، السبت، أن آيزنكوت وجّه فريق التفاوض التابع للحزب إلى دعوة ممثلي الليكود لعقد محادثات مكثفة، على أن يعقد الجانبان أول اجتماع بينهما اليوم الأحد، في إطار مساعٍ لاستنفاد الخيارات السياسية المتاحة وتشكيل حكومة تستند إلى قاعدة ائتلافية واسعة.

وأكد الحزب استعداده لاتخاذ خطوات سياسية غير تقليدية لتجاوز العقبات القائمة، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

نتنياهو نقطة الخلاف الرئيسية

وتتمثل أبرز العقبات أمام المفاوضات في الخلاف حول هوية رئيس الوزراء المقبل، إذ يرفض آيزنكوت المشاركة في أي حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو، في حين كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تمسك حزب الليكود ببقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء طوال فترة ولاية الحكومة الجديدة، دون اللجوء إلى صيغة التناوب على المنصب.

وفي سياق متصل، سعى رئيس حزب «معًا» ضمن كتلة التغيير، نفتالي بينيت، إلى تبديد التكهنات بشأن وجود خلافات داخل معسكر التغيير أو احتمال ابتعاده عن آيزنكوت، مؤكدًا التزامه بالعمل على تشكيل حكومة يقودها الأخير، ورفضه الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو أو المشاركة في معسكره السياسي.

وشدد بينيت على التزامه بمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة المقبلة، وذلك ردًا على تقارير إعلامية رجحت وجود تفاهمات سياسية بينه وبين نتنياهو عقب اجتماع جمعهما، وأثارت تساؤلات بشأن مستقبل التحالفات داخل معسكر المعارضة.

الأحزاب العربية ورقة حاسمة في تشكيل الحكومة

من جانبها، أكدت القائمة العربية المشتركة أنها لا تشعر بالقلق إزاء ما وصفته بالمناورات السياسية والاتصالات المنفردة التي يجريها كل من بينيت وأفيجدور ليبرمان، في إطار التحركات الرامية إلى إعادة ترتيب التحالفات السياسية وتحديد شكل الحكومة المقبلة.

واعتبرت القائمة العربية المشتركة أن معسكر التغيير لا يملك خيارات كافية لتشكيل حكومة جديدة دون الحصول على شبكة أمان برلمانية من الأحزاب العربية، بما يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأحزاب في تحديد فرص نجاح أي ائتلاف حكومي بديل لنتنياهو.

وتكشف هذه التحركات عن استمرار المشاورات داخل المعسكرات السياسية الإسرائيلية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تباين المواقف حول قيادة الائتلاف الجديد، ومستقبل نتنياهو السياسي، ومدى إمكانية بناء تحالف واسع يجمع القوى المعارضة له، بما في ذلك الأحزاب العربية.