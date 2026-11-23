انطلقت رسمياً تخفيضات شركة نينتندو لموسم الجمعة البيضاء لعام 2026 عبر كبرى المتاجر العالمية، مستمرة من 22 إلى 29 نوفمبر الجاري، لتشمل أول خصم رسمي على جهاز "Switch 2" وتخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الألعاب وبطاقات الذاكرة.

أول خصم رسمي على جهاز Switch 2 وتخفيضات الألعاب

أوضح تقرير تقني نشره موقع "IGN" أن نينتندو قدمت حزمة "Nintendo Switch 2 + Mario Kart World" واشتراك "Nintendo Switch Online" لمدة ثلاثة أشهر بسعر 499 دولاراً بدلاً من 549.99 دولار، ما يحقق توفيراً إجمالياً يقارب 88 دولاراً، في وقت غابت فيه العروض الرسمية لأجهزة "PlayStation" و"Xbox".

وشملت التخفيضات قائمة كبيرة من ألعاب "Switch 2" الصادرة عام 2026، حيث تراجعت أسعار ألعاب "Donkey Kong Bananza" و"Metroid Prime 4 Beyond" و"Kirby Air Riders" إلى 49.99 دولار بخصم 29%، بينما انخفضت لعبة "Resident Evil Requiem" بنسبة 43% لتصل إلى 39.99 دولار.

كما هبطت أسعار ألعاب شركات الطرف الثالث بشكل أكبر، لتصل لعبتا "Final Fantasy VII: Rebirth" و"Final Fantasy VII Remake Intergrade" إلى 24.99 دولار و19.99 دولار على التوالي بخصم 50%، فيما تراجعت لعبة "Sonic X Shadow: Generations" بنسبة 60% إلى 19.99 دولار.

خصومات بطاقات الذاكرة السريعة لمواجهة أحجام الألعاب الضخمة

لفت التقرير إلى توفر تخفيضات مهمة على بطاقات الذاكرة السريعة "MicroSD Express" المتوافقة مع "Switch 2"، حيث انخفض سعر بطاقة "Samsung P9" سعة 256 جيجابايت بسرعة نقل تصل إلى 800 ميجابايت في الثانية إلى 44.99 دولار، وتراجعت نسخة 512 جيجابايت إلى 99.99 دولار بخصم 33%.

وبحسب ما ذكره الموقع، تكتسب بطاقات الذاكرة أهمية كبيرة لمالكي "Switch 2" نظراً لأن السعة الداخلية للجهاز تبلغ 256 جيجابايت فقط، بينما تتطلب ألعاب مثل "Final Fantasy 14" نحو 117 جيجابايت و"Cyberpunk 2077" نحو 60 جيجابايت، مؤكداً أن الأسعار الحالية ستستمر ثابتة طوال فترة التخفيضات.