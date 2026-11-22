أعلنت محافظة الوادي الجديد استئناف الأعمال التنفيذية بمشروع الصرف الصحي بقرية أولاد عبد الله التابعة لمركز بلاط، وذلك بعد فترة توقف طويلة، في إطار جهود المحافظة لدفع العمل بالمشروعات الخدمية وتحسين مستوى البنية التحتية بالقرى.



دعم منظومة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات

وأوضحت المحافظة أن استئناف العمل يأتي تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، وبمتابعة ميدانية من الدكتور بشندي شلبي، رئيس الوحدة المحلية لقرى أولاد عبد الله، بهدف تذليل العقبات التي حالت دون استكمال المشروع وإعادة العمل به.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بلاط استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمعدلات التنفيذ، والوقوف على سير الأعمال على أرض الواقع، لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويستهدف المشروع دعم منظومة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قرية أولاد عبد الله، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين.