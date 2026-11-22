أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ فعاليات قافلة «أنت الحياة» بقرية بغداد التابعة لمركز باريس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة الوادي الجديد والمجلس القومي للمرأة ومديرية الثقافة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

«أنت الحياة»

وأوضحت المحافظة أن القافلة استهدفت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية والتوعوية والثقافية والتعليمية، حيث شهدت توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني في 5 تخصصات طبية، استفاد منها 387 مواطنًا، إلى جانب إجراء التحاليل والفحوص الطبية لـ189 مستفيدًا.

وأضافت أن الفعاليات تضمنت المرور البيطري على 30 مزرعة، وتنفيذ عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بالصحة العامة، فضلًا عن تيسير استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ200 مستفيد، وتنظيم جلسات توعية حول مناهضة العنف ومكافحة الشائعات والتثقيف المجتمعي.

وشملت القافلة تنفيذ برامج ثقافية وفنية وترفيهية للأطفال، وتقديم عروض تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى عقد جلسات توعوية بمخاطر الإدمان استهدفت 100 طالب، وتنفيذ أنشطة لمحو الأمية أسفرت عن استخراج 20 شهادة للمستفيدين.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف الوصول بالخدمات الأساسية إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع الوعي المجتمعي.