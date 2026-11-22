أعلن محافظ كفر الشيخ، المهندس إبراهيم مكي، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملات رقابية مكثفة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي للسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وممارسات الغش التجاري، وذلك تحت إشراف سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة وسلامة المواطنين، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من طنين من الإضافات الكيميائية والملونات المحظور تداولها ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم أن ذلك جاء عقب إطلاع المحافظ على جهود حملات المديرية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي أسفرت عن ضبط 517 كيلوجرامًا من الإضافات الكيميائية والملونات المحظور تداولها، إلى جانب ضبط 1850 كيلوجرامًا من الجبن الرومي مجهول المصدر والمشتبه في مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي، في إطار تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والخامات المستخدمة في تصنيعها، والتأكد من مصادرها ومطابقتها للاشتراطات المقررة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 349 صنفًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 65 كيلوجرامًا من أسماك الرنجة مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال والمخازن والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المتداولة، ووجود المستندات الدالة على مصادرها، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.