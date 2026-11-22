تمكّنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة البحر الأحمر؛ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة النارية.
ورصدت الأجهزة الأمنية ، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة النارية بمقابل مادي.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية)؛ وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثانٍ الغردقة، وضبط بحوزته هاتف محمول.. بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين عدم حيازته لأية أسلحة نارية.
وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهام راغبي شراء الأسلحة النارية بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه عقب ذلك.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.