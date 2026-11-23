تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تجدد موجة البيع في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ما عمّق المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وتزايد الديون المستخدمة لتمويل الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات.

وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 5%، بينما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج 1.5%، في حين ارتفع المؤشر الوزني في تايوان 0.5%.

وفي المقابل، صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 2.5%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2% خلال التعاملات الآسيوية.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد دخل يوم الجمعة في مرحلة تصحيح بعد تسجيله سابع جلسة هبوط متتالية، بينما تراجع مؤشر داو جونز 1.9%، ليصبح أكثر من 10% دون أعلى مستوى له.

كما هبط مؤشر ناسداك 5.3%، ليتحول إلى خسائر منذ بداية 2026. وعلى أساس أسبوعي، انخفض داو جونز 8% وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.6%، في أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ أبريل 2025، بينما تراجع ناسداك 10%، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2020.

وتكبدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات خسائر حادة، إذ هبط سهم إنفيديا 14%، بينما تراجع سهم أنثروبيك 8.5% في ثاني أيام تداوله، وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11%.

كما ارتفع مؤشر التقلبات إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، في إشارة إلى تصاعد القلق في الأسواق.

وكانت موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد امتدت أيضًا إلى شركات تصنيع معدات ومكونات مراكز البيانات، بما في ذلك موردي المفاتيح والكابلات ومعدات الطاقة.

لكن المستثمرين بدأوا يشككون في قدرة مراكز البيانات التي يجري تمويلها بالديون على تحقيق عوائد كافية لسداد القروض أو تبرير التقييمات المرتفعة للشركات المرتبطة بها.

وزادت هذه المخاوف مع رحيل جينسن هوانج عن إنفيديا، وضعف أداء سهم أنثروبيك بعد طرحه العام الأولي، وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.7%، مقتربًا من الدخول في سوق هابطة بعدما خسر نحو 18% منذ ذروته في يونيو. كما باتت أسهم الأسواق الناشئة مهددة بالتخلي عن مكاسبها منذ بداية العام.

ورغم ارتفاع الأسهم التايوانية 0.5% خلال جلسة الإثنين، فإنها كانت قد تراجعت 17% خلال الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية منذ 1990.

وهبط مؤشر كوسبي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر عند 4,632.34 نقطة، بينما خسر مؤشر هانج سينج 330.80 نقطة. كما تراجع مؤشر سي إس آي 300 الصيني 1.1% والمؤشر المركب لبورصة شنغهاي 1.5%.

وفي أسواق أخرى، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.1%، وتراجع مؤشر نيوزيلندا 50 بنسبة 1.7%، بينما هبط مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري 1.4%.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر جيفت نيفتي الهندي 0.3%، في حين أغلقت الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة رسمية.

وتحركت السلطات في عدد من الأسواق الآسيوية لاحتواء موجة البيع وشددت تايوان قواعد البيع على المكشوف، كما واصلت شراء الأسهم.

وتستعد كوريا الجنوبية لتفعيل صندوق استقرار السوق فورًا إذا دعت الحاجة، وهو صندوق لم يُستخدم منذ 2008، إلى جانب تخفيف الحدود اليومية لإعادة شراء الأسهم من جانب الشركات المدرجة لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 24 نوفمبر، وتشديد الرقابة على عمليات البيع على المكشوف غير القانونية.

وفي الصين، أعلنت بورصات شنجهاي وشنتشن وبكين خفض الحد الأدنى لمتطلبات الهامش على مشتريات الأسهم الممولة بالاقتراض إلى 80% من 100%، اعتبارًا من 30 نوفمبر، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة والحد من الضغوط على السوق.

وظلت شركات الرقائق تحت ضغط مع إعادة المستثمرين تقييم حجم الإنفاق المتوقع على الذكاء الاصطناعي وتراجع سهم إس كيه هاينكس 3.7%، وسامسونج للإلكترونيات 4.48%، وإل جي إنوتيك 4.5%.

وفي تايوان، هبط سهم لاجان بريسيجن 3.3%، بينما ارتفع سهم فوكسكون 0.6%، واستقر سهم شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية إلى حد كبير.

وفي الصين، تراجعت معظم أسهم التكنولوجيا، إذ هوى سهم ناورا تكنولوجي 8.9%، وانخفض سهم شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية 2.5%، وسهم كامبريكون تكنولوجيز 2.1%، وفوكسكون إندستريال إنترنت 1.8%. كما تراجع سهم تينسنت 2.79%، وعلي بابا 4.02%، وميتوان 4.14%، في حين ارتفع سهم نت إيز 2.79% وجويرتك 1.57%.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية مع انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما انخفضت أسعار خام برنت، إذ ساهمت صادرات قوية في تعويض المخاوف المرتبطة بمخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط.