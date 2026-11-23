عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة للأدوات الكهربائية واللدائن، بحضور الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق للتوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة مؤخرًا بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الحفاظ على الموارد المائية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أهمية ترجمة التوجيهات الرئاسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، من خلال الجمع بين التوعية والتطبيق العملي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ترشيد الاستهلاك، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح المحافظ أهمية التعاون البناء بين المحافظة والمجتمع المدني، والاستفادة من إمكانات الشركات الوطنية في دعم جهود الدولة، من خلال التوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه داخل المنشآت الحكومية والمؤسسات والمنازل، ونشر ثقافة الاستخدام الرشيد، مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف ترشيد الاستهلاك وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.

تبادل الخبرات

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية وتوسيع نطاق المشاركة في نشر الوعي بأهمية كل نقطة مياه، وترسيخ ترشيد الاستهلاك باعتباره ثقافة وسلوكًا يوميًا، مؤكدًا أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

التعاون مع الجهات المعنية

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم للتعاون مع محافظة الغربية، مؤكدين استعداد الشركة للمشاركة في جهود ترشيد استهلاك المياه، ودعم التوسع في تركيب القطع الموفرة، انطلاقًا من دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.