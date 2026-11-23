كشف إيهاب حسانين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، عن قصة إنسانية مؤثرة للاعب مروان عمر، أحد عناصر منتخب مصر لقصار القامة المشارك في كأس العالم المقامة بالمغرب، بعدما فقد أربعة من أفراد أسرته في حادث سير قبل انطلاق المعسكر، قبل أن يتمكن من تجاوز محنته والمشاركة مع المنتخب وتسجيل هدف خلال البطولة.

قصار القامة

وقال إيهاب حسانين، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "مروان عمر تعرض لمأساة كبيرة قبل المعسكر بأيام قليلة، بعدما تعرضت أسرته لحادث على طريق السويس، وكانت والدته وخالته في طريقهما لإحضار شقيقه وشقيقته من الجامعة، وللأسف توفي الأربعة في الحادث".

وأضاف: "تخيلوا الحالة النفسية التي كان يمر بها اللاعب في بداية المعسكر، خاصة أنه فقد والدته وشقيقه وشقيقته وخالته، ولم يتبقَّ له من أسرته سوى والده، لكن زملاءه في المنتخب تكاتفوا معه وساندوه، وبعد يومين تمكن من استعادة توازنه والعودة إلى التدريبات".

وتابع: "اللاعب شارك مع المنتخب، ونجح أمس في تسجيل هدف، وبعد إحرازه الهدف رفع قميص شقيقه الذي كان يمارس كرة القدم، وكأنه يوجه له رسالة بأنه لم ينسه، وهذا موقف إنساني مؤثر للغاية".

وشدد حسانين على أن ما قدمه مروان عمر يستحق التكريم، قائلًا: "أنا أرى أن هذا اللاعب يستحق وسامًا وتكريمًا خاصًا، بسبب ما تحمله من ألم ومعاناة، وأتمنى أن يجد الدعم والتقدير، كما أناشد رجال الأعمال المساهمة في تكريم اللاعب ووالده، ومساعدتهما على أداء العمرة".

وتحدث عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم لقصار القامة بالمغرب، مؤكدًا أن البعثة تحظى بدعم كبير، سواء من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة البارالمبية، إلى جانب مساندة الجالية المصرية في المغرب.

وقال: "الجالية المصرية كانت موجودة في المدرجات لمساندة المنتخب، وهناك اتصالات مستمرة من السفير المصري في المغرب، كما أتوجه بالشكر إلى الوزير جوهر نبيل على دعمه وإشادته بالمنتخبات المصرية".

وأضاف: "هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب مصر في كأس العالم لقصار القامة، والبطولة الحالية هي النسخة الثانية، بعدما أقيمت النسخة الأولى في الأرجنتين، وتضم البطولة 16 دولة مشاركة".

وتابع: "خضنا مباراة قوية أمام منتخب غانا، ونستعد لمواجهة اليابان، ثم نلتقي منتخب باراجواي غدًا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وهي مباراة مهمة في صراع التأهل وتحديد ترتيب المجموعة".

وأوضح: "بعد مباريات المجموعة ستكون هناك فترة راحة، ثم تستكمل المنافسات، حيث تقام مباراة يوم 25، ويحصل المنتخب على راحة يوم 28، على أن يقام النهائي يوم 29، وتعود البعثة إلى مصر يوم 30".

واختتم حسانين تصريحاته بالتأكيد على فخره بلاعبي المنتخب، قائلًا: "كل لاعب في منتخب قصار القامة لديه قصة تستحق أن تُروى، وأنا سعيد بأنني استطعت توصيل صوتهم، فهم نماذج مشرفة في الإصرار والتحدي، ويستحقون كل الدعم والتقدير".