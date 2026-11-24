توجد بعض الأطعمة التي يعتاد كثيرون تناولها يوميًا أو بشكل متكرر، رغم ارتباط الإفراط في استهلاك بعضها بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وفقًا لدراسات وتقييمات جهات صحية دولية.

وتشير الأبحاث إلى أن طريقة إعداد الطعام ودرجة طهيه، إلى جانب نوعه وكميات تناوله، من العوامل التي قد تؤثر على الصحة، ما يجعل الانتباه للعادات الغذائية أمرًا مهمًا للوقاية وتقليل المخاطر.

5 أنواع أطعمة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان

1- اللحوم المصنعة

تأتي اللحوم المصنعة في مقدمة الأطعمة التي تحذر منها الجهات الصحية، وتشمل اللانشون والسوسيس والهوت دوج والبسطرمة، إذ صنفتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ضمن المواد المسرطنة للإنسان.

ويرتبط تناول اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خاصة مع الاستهلاك المنتظم، لذلك يُفضل تقليل وجودها في النظام الغذائي اليومي.

2- اللحوم الحمراء بكميات كبيرة

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، مثل اللحم البقري والضأن، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لتقييمات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عنها تمامًا، لكن يُنصح بالاعتدال في تناولها وتنويع مصادر البروتين بين الأسماك والدواجن والبقوليات.

3- اللحوم المشوية والمحترقة

قد يؤدي تعريض اللحوم لدرجات حرارة مرتفعة جدًا أو ملامستها المباشرة للهب إلى تكوين مركبات كيميائية، مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

وتثير هذه المركبات مخاوف صحية بسبب ارتباطها بتأثيرات مسرطنة في الدراسات، لذلك يُفضل تجنب الأجزاء المتفحمة وعدم الإفراط في الشواء على اللهب المباشر.

4- الأطعمة شديدة الملوحة والمحفوظة بالتمليح

يرتبط تناول بعض الأطعمة المحفوظة بالتمليح، مثل الأسماك المملحة وبعض المخللات شديدة الملوحة، بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وتشير الأدلة إلى أن الإفراط في تناول الملح قد يضر بطانة المعدة، لذلك يُنصح بتقليل الأطعمة شديدة الملوحة وعدم الاعتماد عليها بصورة متكررة.

5- المشروبات شديدة السخونة

لا يقتصر الاهتمام بالوقاية من السرطان على نوع الطعام فقط، بل تمتد أهمية العادات اليومية إلى درجة حرارة المشروبات.

وصنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تناول المشروبات شديدة السخونة، التي تزيد حرارتها على 65 درجة مئوية، ضمن العوامل التي يُحتمل أن تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء، لذلك يُفضل ترك الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة حتى تنخفض حرارتها قبل تناولها.

كيف تقللين مخاطر الإصابة بالسرطان من خلال الغذاء؟

يمكن اتباع مجموعة من العادات الغذائية الصحية، أبرزها تقليل اللحوم المصنعة، والاعتدال في تناول اللحوم الحمراء، والإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتجنب حرق الأطعمة أثناء الطهي، وتقليل الملح والأطعمة المحفوظة شديدة الملوحة.

ومن المهم التأكيد أن تناول هذه الأطعمة لا يعني الإصابة بالسرطان حتمًا، وإنما يرتبط مستوى الخطر بالكمية وتكرار الاستهلاك وعوامل أخرى، لذلك تظل التغذية المتوازنة ونمط الحياة الصحي من أهم خطوات تقليل المخاطر.

المصدر: الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) – منظمة الصحة العالمية (WHO).