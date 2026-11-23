تعد صينية الفراخ بالبصل من الأكلات المصرية الشهية التي يفضلها كثيرون، فهي تجمع بين مذاق الفراخ المتبلة وحلاوة البصل بعد التسوية في الفرن، مع الصوص الغني الذي يجعلها مناسبة للتقديم مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، مع اتباع بعض الخطوات التي تساعد على الحصول على فراخ طرية وبصل متكرمل وصوص مليء بالنكهة.

مكونات صينية الفراخ بالبصل

فرخة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع.

4 بصلات كبيرة مقطعة شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

ثمرة طماطم مبشورة.

ملعقتان كبيرتان زيت أو سمنة.

ملعقة كبيرة خل.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة قرفة أو حبهان مطحون حسب الرغبة.

نصف كوب ماء أو مرقة.

طريقة تحضير صينية الفراخ بالبصل

اغسلي الفراخ بالطريقة المعتادة وجففيها جيدًا، ثم تبليها بالملح والفلفل والبابريكا وبهارات الفراخ والخل والليمون والثوم. اتركي الفراخ في التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب النكهات. في صينية الفرن، ضعي الزيت أو السمنة، ثم أضيفي شرائح البصل وقلبيها حتى تذبل ويبدأ لونها في التحول إلى الذهبي. أضيفي الفلفل الأخضر والطماطم المبشورة وقلبي المكونات معًا. رصي قطع الفراخ فوق خليط البصل، ثم أضيفي نصف كوب من الماء أو المرقة. غطي الصينية بورق الفويل، وأدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة تقريبًا، حسب حجم قطع الفراخ. انزعي ورق الفويل بعد التأكد من اقتراب الفراخ من النضج، واتركيها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا. يمكن تشغيل الشواية لدقائق قليلة للحصول على لون محمر وشكل شهي، مع مراقبتها حتى لا تجف.

أسرار نجاح صينية الفراخ بالبصل

تحمير البصل قليلًا قبل إضافة الفراخ يمنح الصوص مذاقًا غنيًا.

لا تكثري من الماء حتى لا يصبح الصوص خفيفًا.

تغطية الصينية في بداية التسوية تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ونضج الفراخ.

إضافة ملعقة صغيرة من السمنة قبل دخول الصينية الفرن تمنحها نكهة مميزة.

اتركي الصينية مكشوفة في نهاية التسوية حتى يتحمر الوجه.

طريقة تقديم صينية الفراخ بالبصل

تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، ويمكن إضافة طبق من السلطة الخضراء والمخللات بجانبها، للاستمتاع بوجبة مصرية متكاملة.