ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن إجمالي استثماراته في كوت ديفوار تجاوز 480 مليون يورو خلال عام واحد من إطلاق عملياته بالبلاد.

وأعلن البنك، اليوم الاثنين، تدشين إطار شراكة جديدة مع بنك "سوسيتيه جنرال كوت ديفوار" (SGCI) لتوفير حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون يورو، تستهدف تعزيز إقراض الشركات خاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الأنشطة التجارية في البلاد.

وأوضح أن الحزمة تتضمن طرح منتج "ضمان النمو" (G4G) في أفريقيا للمرة الأولى بقيمة 100 مليون يورو؛ بما يتيح للبنك الإيفواري تقديم قروض جديدة للشركات تصل إلى 120 مليون يورو، منها ما لا يقل عن 100 مليون يورو مخصصة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الاتفاق يشمل آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 100 مليون يورو، هي الأولى من نوعها في كوت ديفوار، إلى جانب خط تمويل تجاري بقيمة 50 مليون يورو في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك، لدعم عمليات الاستيراد والتصدير وربط الشركات الإيفوارية بشبكة البنوك الشريكة الدولية.

وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو "إن الاتفاقيات الجديدة تعكس تحول طموحات البنك في كوت ديفوار إلى نتائج ملموسة"، مشيرة إلى أن إجمالي استثماراته في البلاد اقترب من 500 مليون يورو، منذ بدء عملياته فيها العام الماضي.

يُذكر أن كوت ديفوار أصبحت مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ديسمبر 2024، ودولة مستفيدة من استثماراته في يوليو 2025.

هـ ج ر