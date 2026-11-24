كشف مسلم عمار خبير واستشاري زراعة الفاكهة، أسرار زراعة الذهب الأخضر، مشيرا إلى أن زراعة الأفوكادوا في مصر تشهد تطورا كبيرا.

وأضاف مسلم عمار خبير واستشاري زراعة الفاكهة، في لقاء مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج من سيزرع المليون، المذاع قناة المحور، أن زراعة الافوكادوا تطلب صبرا، وتعيش أكثر من 150 عاما، مشيرا إلى أن هذه الزراعة جيدة اقتصاديا.

وتابع مسلم عمار خبير واستشاري زراعة الفاكهة، أن هناك أربع عوامل تحدد نجاح محصول الافوكادوا أولها ما يعرف بالأصل جودة الشتلة والبزرة والعامل الثاني التربة وتكون تربة رملية خفيفة وخشنة أو رارضي طرح نهر، مستدركا أن العامل الثالث يتعلق بالمناخ ويفضل زراعة الأفوكادوا في الأماكن الساحلية.

وأكمل مسلم عمار خبير واستشاري زراعة الفاكهة، أن العامل الرابع في نجاح زراعة الأفوكادوا نوعية المياه ويفضل أن تكون مياه نيلي بمواصفات معينة.

