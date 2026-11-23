قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الإثنين، إن هناك سبلا لكسر الحصار عسكرياً، مؤكداً أن بلاده ستعمل على اتخاذها قريباً.

وأشار قاليباف إلى أن تعزيز قوة بلاده يتطلب تحقيق ردع مستدام، مشدداً على أن الدبلوماسية والعمل العسكري يمثلان أداتين متكاملتين لمواجهة التهديدات ومنع اندلاع الحرب.

"لا حرب ولا سلام" هدف العدو

وقال قاليباف، خلال كلمة في الفعالية الإعلامية الثالثة "أمل"، إن "العدو يسعى إلى فرض حالة لا حرب ولا سلام على إيران ودفع البلاد نحو التدهور"، مؤكداً أن إيران انتصرت سياسياً وعسكرياً.

توجيه المرشد بحسم الوضع

وأضاف أن المرشد الأعلى الإيراني أكد ضرورة حسم وضع "لا حرب ولا سلام".

سبل عسكرية لكسر الحصار

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى وجود سبل لكسر الحصار عسكرياً، مؤكداً أن بلاده ستعمل على اتخاذها قريباً.

وأضاف أن المرشد الأعلى الإيراني، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضع أسساً متينة لبنية القيادة العسكرية، بما يضمن استمرار عملها وعدم انهيارها رغم استهداف كبار القادة واغتيالهم.