حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزًا ثمينًا على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وذلك في إطار الجولة الخامسة لمرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

سجل هدفي اتحاد جدة كل من مهند الشنقيطي في الدقيقة السابعة وجورج إلينيخينا في الدقيقة 47.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، فاز فريق القوة الجوية العراقي على ضيفه الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف، كما انتصر فريق الشمال القطري على ضيفه أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-2، وحقق فريق الوصل الإماراتي فوزًا كاسحًا على مضيفه تراكتور الإيراني بنتيجة 5-1، وتعادل فريق العين الإماراتي مع ضيفه استقلال طهران الإيراني 1-1.