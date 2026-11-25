لا ترتبط الوقاية من مرض السكري بالامتناع عن تناول الحلويات فقط، بل تعتمد أيضًا على مجموعة من العادات الغذائية اليومية التي تؤثر في مستويات السكر بالدم وكفاءة استجابة الجسم للإنسولين. ومع تزايد انتشار المرض بين مختلف الفئات العمرية، تبرز أهمية اختيار الأطعمة الصحية وتنظيم الوجبات والاهتمام بنمط الحياة للحد من عوامل الخطر.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "News18"، فإن اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحصول على نوم كافٍ، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة الأيضية وتقليل احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وتزداد أهمية هذه العادات مع احتمالية عدم ملاحظة بعض الأشخاص للأعراض المبكرة للمرض، لذلك يظل إجراء الفحوصات الدورية أمرًا ضروريًا، خاصة لمن لديهم عوامل خطر للإصابة.

6 عادات غذائية تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري

1. استبدل الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة

لا يقتصر الاهتمام بالوقاية من السكري على تقليل الحلويات والشوكولاتة، بل يشمل أيضًا الحد من الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض.

ويمكن استبدال هذه الخيارات بالحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة أعلى من الألياف، ما يساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات ودعم التحكم في مستويات السكر بالدم.

2. نظم مواعيد الوجبات وتحكم في الكميات

يساعد الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات وتجنب الإفراط في تناول الطعام على دعم التوازن الأيضي، كما يُفضل اختيار كميات تتناسب مع احتياجات الجسم وتوزيع الطعام خلال اليوم بدلًا من تناول كميات كبيرة في عدد محدود من الوجبات.

3. اجعل الألياف والخضراوات جزءًا أساسيًا من طعامك

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على إبطاء امتصاص السكر وتعزيز الشعور بالشبع، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ومن أبرز مصادرها الخضراوات الورقية والسلطات والبقوليات، إلى جانب الحبوب الكاملة، لذلك يُنصح بإدراج هذه الأطعمة ضمن الوجبات اليومية بدلًا من الاعتماد على الأطعمة قليلة الألياف.

4. تناول الفاكهة كاملة بدلًا من شرب العصائر

تحتفظ الفاكهة الكاملة بأليافها الطبيعية التي تساعد على إبطاء امتصاص السكريات، بينما تفقد العصائر جزءًا كبيرًا من هذه الألياف، خاصة عند تصفيتها.

ومن المهم أيضًا عدم اعتبار العسل أو السكر البني بدائل خالية من السكر، إذ يظل كلاهما مصدرًا للسكريات التي ينبغي تناولها باعتدال.

5. انتبه إلى السكريات المضافة في المنتجات الجاهزة

قد تحتوي بعض الأطعمة المصنعة والمعلبة على سكريات مضافة لا تكون واضحة للمستهلك، لذلك من المهم مراجعة الملصقات الغذائية قبل الشراء، والتأكد من كمية السكر والدهون والسعرات الحرارية الموجودة في المنتج.

كما يساعد تقليل الاعتماد على الأطعمة الجاهزة واختيار الوجبات المحضرة بمكونات طبيعية على التحكم بصورة أفضل في مكونات النظام الغذائي.

6. استخدم الدهون الصحية في إعداد الطعام

لا تقل نوعية الدهون المستخدمة في الطهي أهمية عن كمية الطعام، إذ يُنصح بالحد من الدهون المشبعة والمتحولة، واختيار مصادر الدهون غير المشبعة باعتدال، مثل زيت الزيتون، ضمن نظام غذائي متوازن.

الحركة والنوم.. عاملان مهمان للوقاية من السكري

إلى جانب التغييرات الغذائية، تلعب ممارسة النشاط البدني دورًا مهمًا في تحسين استجابة الجسم للإنسولين والمساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويوصى بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع، مع تقليل فترات الجلوس الطويلة والحرص على الحركة بصورة منتظمة.

كذلك يرتبط النوم الجيد والمنتظم ودعم الصحة النفسية والحد من التوتر بالحفاظ على التوازن الأيضي، ما يجعل الوقاية من السكري مرتبطة بنمط الحياة بالكامل، وليس بنوعية الطعام وحدها.