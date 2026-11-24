دعا المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إلى إجراء كشف حساب حزبي وتقييم أداء جميع الأحزاب السياسية، سواء أحزاب الموالاة الأربعة أو أحزاب المعارضة، بعيدًا عن الأيديولوجيات والشعارات والخطابات الرنانة، مؤكدًا أنّ المعيار الأساسي يجب أن يكون ما قدمته هذه الأحزاب للمواطنين في الشارع، وما إذا كانت قد ساهمت في توفير الطعام والشراب والملابس والتعليم والمساعدات للمحتاجين.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّه لا يريد أن يقتصر تقييم الأحزاب على معرفة أيها أكثر قدرة على الحديث بلغة رنانة، أو أيها يمتلك شعارات أعلى صوتًا داخل البرلمان، أو أيها يجيد إطلاق التصريحات، وإنما يريد معرفة الحزب الذي يقدم منفعة حقيقية للناس، قائلًا: «أنا عايز بقى اللي بياكل الناس»، موضحًا أنّه لا يمانع وجود قدر من «البكش السياسي»، لكن المهم في النهاية أن يكون هناك مواطن حصل على الطعام، وآخر حصل على الشراب، وثالث حصل على الملابس، ورابع تمكن من التعلم.

وأوضح أبو بكر أنّه لا يطلب من الأحزاب أن تتخلى عن دورها السياسي أو عن انتقاد الحكومة، لكنه يرى ضرورة ألا يكون الأداء الحزبي مقتصرًا على عبارات الرفض والشجب والإدانة، أو ترديد أنّ الحكومة فاشلة وأنّ كل شيء فاشل، متسائلًا عما إذا كان الأداء الحزبي مجرد كلمات رنانة أم أنّ هناك جزءًا أساسيًا يتمثل في التواجد الشعبي والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد أنّه لا يطالب أحزاب المعارضة بأن تمتلك الإمكانات المالية نفسها التي يمتلكها حزب مستقبل وطن، وإنما يطالبها فقط بأن يكون لها وجود في الشارع، وأن تظهر للمواطنين من خلال أنشطة حقيقية، مشيرًا إلى أنّ حزبًا محدود الميزانية يستطيع أن يقدم بعض الخدمات والمساعدات وفقًا لإمكاناته، وهو ما يستحق التقدير والاحترام.

وأشار إلى أنّه قد يكون لدى حزب الوعي، الذي يقوده باسل عادل، إمكانات مالية محدودة، لكنه إذا قدم مبادرات أو أنشطة للمواطنين، فمن المهم أن تظهر هذه الجهود، لافتًا إلى أنّ بعض الأحزاب قد لا تستطيع توفير عدد كبير من الكراتين أو البطاطين، لكنها قد تنفذ بعض الأعمال بما يتناسب مع قدراتها، ولا ينبغي التقليل من ذلك.

وشدد أبو بكر على أنّه يريد رؤية ما قدمته جميع الأحزاب للشارع، دون استثناء، سواء الأحزاب الأربعة الموالية أو بقية الأحزاب، معتبرًا أنّ التقييم يجب أن ينطلق من النتائج الفعلية، وليس من الانتماءات أو المواقف الأيديولوجية، أو من القدرة على إطلاق التصريحات السياسية.

وأوضح أنّ دور الإعلام يتمثل في متابعة كيفية استخدام الأحزاب للمساعدات والأنشطة التي تقدمها، إذ يستطيع أن ينتقد توظيف المساعدات لأغراض سياسية، وأن يطالب بعدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الكراتين، لأنّ صورة الرئيس ملك للجميع، كما يستطيع أن يطالب الأحزاب بعدم توظيف أنشطتها لخدمة أغراض معينة، وأن تحافظ على الحياد أمام الحكومة.

وأضاف أنّه لا يعترض على أن يحصل المواطن المحتاج على مساعدة قدمها مواطن آخر من جيبه، لكنه يميز بين قيمة المساعدة نفسها وبين طريقة توظيفها سياسيًا، مؤكدًا أنّه يستطيع في الإعلام أن ينتقد استخدام صورة الرئيس أو توظيف الحزب لخدمة أهداف محددة، دون أن ينكر أنّ هناك مواطنًا استفاد بالفعل من الطعام أو الشراب أو الغطاء أو المدرسة.

ولفت إلى أنّه لا يريد أن ينشغل تقييم الأحزاب بمن هو الأكثر قدرة على الحديث عن قضايا بعيدة أو إطلاق الشعارات داخل البرلمان، وإنما يريد معرفة ما إذا كان الحزب قد وصل إلى المواطنين، وقدم لهم شيئًا ملموسًا، وما إذا كان لديه نشاط حقيقي في القرى والمناطق المختلفة.

وأشار أبو بكر إلى أنّ الجهد الذي يبذله المواطنون المنتمون إلى الأحزاب لا يمكن إنكاره، فهناك من يترك بيته وعمله، ويدير سيارته، ويتوجه إلى قرية داخل الدقهلية أو غيرها، ويحضر المؤتمرات والفعاليات، ويساهم في تقديم المساعدات، مؤكدًا أنّه يرى هذه الأعمال بعينيه، ولذلك لا يستطيع تجاهلها حتى مع استمرار معارضته لتركيبة الأحزاب الأربعة.

وأعرب عن إعجابه برد أحمد عبد الجواد على ممثل الحزب المعارض، وينتظر أن يرد الطرف الآخر على السؤال الذي وجهه إليه، معتبرًا أنّه سؤال محرج يستحق إجابة واضحة، كما دعا إلى أن يكون تقييم الأحزاب قائمًا على ما قدمته بالفعل للمواطنين، لا على الكلمات والشعارات وحدها.