تواصل جامعة دمنهور جهودها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية التي تستهدف القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية السكانية.

وفي هذا الإطار، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فعاليات الندوة التوعوية لمواجهة خطورة الزيادة السكانية، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، باستضافة كلية الزراعة، لتؤكد الجامعة أن دورها لا يتوقف عند حدود القاعات الدراسية، بل يمتد إلى قلب المجتمع، حاملا رسالة علم ووعي ومسئولية.

جاءت الحملة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي ضيافة الدكتورة هدى متولي، عميد كلية الزراعة، بإشراف الدكتور أحمد هلال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن الحملة تأتي استكمالا لجهود جامعة دمنهور في مواجهة الزيادة السكانية، وأن مواجهتها تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الجامعية والتنفيذية والدينية والمجتمعية، واستمرارية في التوعية، لرفع الثقافة السكانية وترسيخ مفاهيم الأسرة الواعية والمسئولة، وتحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين السكان والموارد.

وأكدت الدكتورة هدى متولي أن الزيادة السكانية تضغط على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والمياه، وهو ما يستدعي نشر الوعي بالاستخدام الرشيد للموارد وتطوير الإنتاج الزراعي، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الكلية ستظل شريكا فاعلا في جهود التنمية المستدامة.

فيما أكد الدكتور أحمد هلال أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي بالقضايا التنموية، وترشيد استهلاك الموارد وتعزيز المسئولية المجتمعية، والتعريف بتأثير النمو السكاني على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مؤكدا استمرار التعاون لتنفيذ مبادرات تخدم المجتمع المحلي.

خلال الندوة، أوضح الدكتور صالح إبراهيم أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب رؤية متكاملة لتحسين الخصائص السكانية والارتقاء بالتعليم والصحة والوعي، ونشر الثقافة السكانية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدا أن توحيد جهود المؤسسات وتوسيع الشراكات هو أساس تحقيق أهداف الاستراتيجية السكانية والتنموية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة أسماء الزغاري، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب ومنسق الحملة بالجامعة، أن الزيادة السكانية قضية اجتماعية وثقافية واقتصادية مركبة، تتداخل فيها القيم والمعتقدات وأنماط التنشئة والسلوك الأسري، وأن معالجتها تتطلب الانتقال من التوعية التقليدية إلى بناء وعي نقدي قادر على تغيير الاتجاهات والممارسات، وربط القضية بجودة الحياة ومستقبل الأجيال القادمة.

وتناولت الدكتورة ليلى مصطفى مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة، أهمية نشر الوعي بالصحة الإنجابية والتخطيط الأسري، والمباعدة بين الولادات والاهتمام بصحة الأم والطفل، وأن الاستثمار في صحة الأسرة وتعليم الأبناء هو محور أساسي لتحسين الخصائص السكانية، مع تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.

واختتمت الفعاليات بكلمة فضيلة الشيخ محمد خضر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بالبحيرة، أكد خلالها أهمية دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي بالقضية السكانية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأن الخطاب الديني المستنير يرسّخ المسئولية الأسرية وحسن رعاية الأبناء، وأن مسئولية الوالدين تمتد إلى التربية والرعاية والتعليم وتوفير مقومات الحياة الكريمة.



وتؤكد جامعة دمنهور أن جهودها في مواجهة الزيادة السكانية لن تتوقف، بل ستتواصل وتتوسع لتشمل كافة كليات الجامعة والمجتمع المحيط، وأن الوعي السكاني هو الطريق الحقيقي لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.