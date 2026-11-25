كشف الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن كواليس خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1996، مرجعًا السبب إلى رفض اللاعبين الإفطار خلال المباريات، وذلك في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضح “كرول” أنه طلب من اللاعبين الإفطار خلال فترة المباريات، لكنه فوجئ بتمسكهم بالصيام ورفضهم الاستجابة لطلبه.

وأضاف أنه استعان بأحد الشيوخ لإقناع اللاعبين بأن الإفطار جائز شرعًا أثناء السفر والمنافسات، إلا أنهم أصروا على الصيام، معتبرًا أن ذلك أثر في أداء المنتخب وأسهم في خروجه من البطولة.