حذرت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب منخفض جوي جديد، مؤكدة أن الأوضاع في القطاع بالغة الصعوبة خاصة في ظل الدمار والنزوح المستمر للأسر الفلسطينية.

وقالت الوزيرة الفلسطينية ـ في تصريح خاص لقناة ( القاهرة) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ إن نحو مليون و600 ألف فلسطيني يعيشيون في قرابة 1600 مركز إيواء يواجهون مخاطر غرق الخيام مع اقتراب المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة وسط تدهور البنية التحتية وغياب الرعاية الصحية.

وأضافت أننا نتحدث عن دمار هائل ونزوح مستمر في القطاع، مشيرا إلى أن المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع قبل نحو أسبوعين تسبب في غرق نحو 350 ألف خيمة تأوي آلاف العائلات.

وشددت على أن قطاع غزة يحتاج بصورة عاجلة إلى الخيام والملابس الشتوية ووسائل تدفئة الأطفال، مشددة على ضرورة إدخال مواد الإيواء التي توفر الحماية للأسر الفلسطينية من البرد والأمطار.